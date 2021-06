A Suécia deu hoje um passo de 'gigante' rumo aos oitavos de final do Euro2020 de futebol, ao vencer a Eslováquia por 1-0, em encontro da segunda jornada do Grupo E, disputado em São Petersburgo.

Euro2020

Suécia vence Eslováquia e aproxima-se dos 'oitavos'

Lusa A Suécia deu hoje um passo de 'gigante' rumo aos oitavos de final do Euro2020 de futebol, ao vencer a Eslováquia por 1-0, em encontro da segunda jornada do Grupo E, disputado em São Petersburgo.

Depois do 'nulo' face à Espanha, os escandinavos superaram os eslovacos, que tinham batido a Polónia por 2-1, graças a uma grande penalidade concretizado por Emil Forsberg, jogador dos alemães do Leipzig, aos 77 minutos.

Na classificação, a Suécia isolou-se no primeiro lugar, com quatro pontos, contra três da Eslováquia, um da Espanha e nenhum da Polónia, sendo que espanhóis e polacos só encerram a segunda ronda do agrupamento no sábado, em Sevilha.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.