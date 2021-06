A Suíça qualificou-se hoje para os quartos de final do Euro2020, marcando encontro com a Espanha, ao vencer a campeã mundial França por 5-4 nos penáltis, depois de 3-3 nos 120 minutos, em Bucareste, na Roménia.

Euro2020

Suíça elimina França nos penáltis e defronta Espanha nos 'quartos'

O guarda-redes Yann Sommer foi o 'herói' dos helvéticos, ao parar o pontapé de Kylian Mbappé, o único dos 10 jogadores chamado a bater grandes penalidades que não concretizou.

No tempo regulamentar, Haris Seferovic inaugurou o marcador (15 minutos), a França virou para 3-1 com dois tentos de Karim Benzema (57 e 59) e um de Paul Pogba (75), mas os helvéticos responderam com o 'bis' do benfiquista (81) e um tento de Mario Gavranovic (90).

Nos quartos de final, a Suíça, que nunca tinha chegado aos 'quartos', mede forças com a Espanha, que bateu a Croácia por 5-3, após prolongamento, num embate marcado para sexta-feira, pelas 19:00 locais (17:00 em Lisboa), em São Petersburgo, na Rússia.

