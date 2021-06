"Tivemos alguma sorte em 2016. Além de jogarmos bem, tivemos sorte. Aqui [em Sevilha] jogámos bem, sobretudo na segunda parte, mas não tivemos sorte. Tenho pena", disse o presidente português.

Seleção portuguesa "jogou muito bem, mas faltou sorte" para vencer, diz Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que a seleção portuguesa de futebol "jogou muito bem", sobretudo na segunda parte do jogo com a Bélgica, mas "faltou aquele bocadinho de sorte" para vencer em Sevilha, Espanha.

O chefe de Estado falava aos jornalistas no final do jogo entre a seleção portuguesa, campeã em título, hoje afastada nos oitavos de final do Euro2020, ao perder com a Bélgica por 1-0, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.

"Tivemos alguma sorte em 2016. Além de jogarmos bem, tivemos sorte. Aqui [em Sevilha] jogámos bem, sobretudo na segunda parte, mas não tivemos sorte. Tenho pena", lamentou Marcelo Rebelo de Sousa, sobre um desfecho "ingrato" do jogo.

Bélgica elimina Portugal do Euro por falta de "sorte" portuguesa É essa a opinião generalizada de Fernando Santos, dos adeptos que estiveram em Sevilha. Há 32 anos que o até agora campeão europeu não era eliminado tão cedo. "Os jogadores estão a chorar", disse o selecionador português.

Um golo de Thorgan Hazard, aos 42 minutos, selou o triunfo dos ‘diabos vermelhos’, líderes do ‘ranking’ da FIFA.

