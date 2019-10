Rúben Neves afirmou hoje que o Luxemburgo pode causar problemas a Portugal, na sexta-feira, em jogo do Grupo B de qualificação para o Euro2020 de futebol, e assumiu o desejo que marcar o seu primeiro golo pela seleção.

Euro2020: Rúben Neves diz que o Luxemburgo pode causar problemas a Portugal

Rúben Neves afirmou hoje que o Luxemburgo pode causar problemas a Portugal, na sexta-feira, em jogo do Grupo B de qualificação para o Euro2020 de futebol, e assumiu o desejo que marcar o seu primeiro golo pela seleção.

"Vamos defrontar uma equipa que pode ser uma surpresa. Uma equipa bem organizada, com um bom fio de jogo. Não podemos cair no erro de achar que o jogo com o Luxemburgo vai ser fácil. Já provou que pode causar problemas", afirmou Rúben Neves.

O médio do Wolverhampton falava aos jornalistas em conferência de imprensa, minutos antes de novo treino da seleção portuguesa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Neves ‘fugiu' à questão de uma possível titularidade frente ao Luxemburgo, mas confessou que gostaria de marcar o seu primeiro golo pela seleção nacional, algo que não conseguiu fazer nas 13 vezes que vestiu a camisola das ‘quinas'.

"Tenho a certeza de que o selecionador vai apresentar o melhor ‘onze' para vencer o Luxemburgo. Todos os jogadores estão preparados para jogar. Claro que tenho a ambição de marcar, mas o mais importante é ajudar a seleção a vencer", disse o jogador de 22 anos.

O médio formado no FC Porto saiu ainda em defesa de Bernardo Silva, que em Inglaterra foi formalmente acusado de alegado racismo pela federação local, devido a uma publicação nas redes sociais.

"É um absurdo. Quem conhece o Bernardo sabe o tipo de pessoa que ele é. Uma pessoa excelente e muito brincalhão. Não faz sentido o que tem passado em volta do Bernardo", considerou.

Na terça-feira, no arranque dos trabalhos, Mário Rui e William Carvalho falharam o treino de Portugal, devido a problemas físicos, e estão em dúvida para o embate com o Luxemburgo.

Os campeões europeus recebem o Luxemburgo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na sexta-feira, num jogo com início marcado para as 19:45 e que vai ser arbitrado pelo polaco Daniel Stefanski, e defrontam a Ucrânia, que lidera o Grupo B, em Kiev, na segunda-feira.

Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo com os ucranianos.

A Ucrânia lidera o Grupo B com 13 pontos, seguido de Portugal, que tem oito, mas menos um jogo. A Sérvia é terceira, com sete, à frente do Luxemburgo, que tem quatro, e da Lituânia, com um.

