Euro2020: Portugal treina na Cidade do Futebol e viaja até Belgrado

A seleção portuguesa de futebol treina hoje pela última vez na Cidade do Futebol, em Oeiras, e viaja depois de almoço para Belgrado, onde, no sábado, defronta a Sérvia, em jogo de apuramento para o Euro2020

Portugal tem uma sessão agendada para as 10h30, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Antes, às 10:00, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas, em conferência de imprensa, igualmente na 'casa' da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Após o almoço, em hora não divulgada pela FPF, a comitiva lusa viaja até à capital da Sérvia, onde, no sábado, defronta a seleção local, às 19:45 (20:45 hora local), no Estádio Rajko Mitic.

Fernando Santos tem contado com todos os 25 jogadores convocados, incluindo Ferro e Daniel Podence, que são estreantes, e o campeão europeu Renato Sanches, que está de regresso às opções do selecionador nacional.

Ferro, que atua no Benfica, não estava incluindo na lista inicial de convocados, mas acabou por ser chamado para render Pepe, que foi dispensado devido a lesão.

No arranque do apuramento no grupo B, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).

A seleção lusa, atual detentora do título europeu, segue no quarto e penúltimo lugar do grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos que a Ucrânia, que lidera com 10, e que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.

Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no 'play-off', via Liga das Nações.

