Euro2020

Portugal perde com Alemanha e cai para o terceiro lugar do Grupo F

Lusa Cristiano Ronaldo e Diogo Jota marcaram os golos lusos. Pelo meio, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro fizeram dois autogolos, enquanto Kai Havertz e Robin Gosens apontaram os restantes dois golos que deram à Alemanha a vitória por 4-2.

A seleção portuguesa de futebol, campeã em título, caiu hoje para o terceiro lugar do Grupo F do Euro2020, ao perder por 4-2 com a Alemanha, em encontro da segunda jornada, disputado no Allianz Arena, em Munique.

Cristiano Ronaldo, aos 15 minutos, e Diogo Jota, aos 67, marcaram os tentos lusos, mas, pelo meio, Rúben Dias, aos 35, e Raphaël Guerreiro, aos 39, ambos na própria baliza, Kai Havertz, aos 51, e Robin Gosens, aos 60, faturaram para os alemães.

Na classificação, Portugal, que na quarta-feira defronta a França, em Bucareste, é terceiro, com três pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a líder França, enquanto a Hungria é quarta, com um, depois do 1-1 com os gauleses.

