Luxemburgo ocupa o segundo lugar do Grupo B de apuramento para o Euro2020, com três pontos. Portugal está logo a seguir com dois pontos conquistados.

Desporto 2 min.

Euro2020. Portugal-Luxemburgo no Estádio José Alvalade a 11 de outubro

Luxemburgo ocupa o segundo lugar do Grupo B de apuramento para o Euro2020, com três pontos. Portugal está logo a seguir com dois pontos conquistados.

A seleção portuguesa vai receber o Luxemburgo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo do grupo B de qualificação para o Euro2020, a disputar em 11 de outubro, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O encontro está marcado para as 19:45, depois das deslocações da equipa das quinas à Sérvia e à Lituânia, a 7 e 10 de setembro, respetivamente, também de qualificação para o Europeu. Antes destes encontros, Portugal vai disputar a ‘final four’ da Liga das Nações, com a meia-final frente à Suíça, em 05 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, e a final ou o jogo de atribuição do terceiro lugar, igualmente no Porto ou no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

O grupo B da qualificação para o Euro2020 é constituído por Portugal, Luxemburgo, Ucrânia, Sérvia e Lituânia. Atualmente, os ucranianos ocupam o primeiro lugar com quatro pontos, seguido do Luxemburgo (três pontos), Portugal (dois pontos) e Sérvia (um ponto). Em último aparece a Lituânia que ainda não pontuou na prova.

Na segunda-feira, 25 de março, a seleção luxemburguesa perdeu por 2-1 no Estádio Josy Barthel, na capital do Grão-Ducado, após ter vencido a Lituânia. Já Portugal empatou os dois primeiros jogos no agrupamento para o Euro 2020, diante da Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1). O apuramento do grupo B está marcado por uma controvérsia que envolve a utilização irregular de um jogador ucraniano frente a Portugal e ao Luxemburgo. Segundo a imprensa portuguesa, as duas seleções poderão mesmo beneficiar desta polémica.

Desde a inauguração do Estádio José Alvalade, em 2003, Portugal realizou oito jogos no recinto, contando quatro vitórias – entre as quais se destacam os triunfos diante Espanha (1-0) e Holanda (2-1), esta última nas meias-finais do Euro2004 –, dois empates e duas derrotas.

Contacto com Lusa