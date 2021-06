Euro2020. Portugal empata com a Espanha

A seleção portuguesa de futebol empatou hoje a zero com a Espanha, no primeiro encontro particular de preparação para a fase final do Euro2020, disputado no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid.

Lusa A seleção portuguesa de futebol empatou hoje a zero com a Espanha, no primeiro encontro particular de preparação para a fase final do Euro2020, disputado no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid.

A 11 dias da estreia, frente à Hungria, em Budapeste, na primeira jornada do Grupo F, o selecionador luso ainda não teve Rúben Dias, João Cancelo, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes, estreou Pedro Gonçalves e testou Danilo como central.

Portugal ainda cumpre um segundo particular antes do Euro2020, defrontando Israel, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 09 de junho, véspera da partida para Budapeste, onde a equipa das 'quinas' ficará sediada durante a competição.

No Grupo F, e além da Hungria, Portugal também medirá forças com a Alemanha (19 de junho, em Munique) e a França (23 de junho, na capital magiar).

