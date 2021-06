A história de cinco jogadores que integram a seleção das 'quinas' no Euro2020.

Conheça os heróis da seleção (parte 2)

A história de cinco jogadores que integram a seleção das 'quinas' no Euro2020.





João Moutinho

Se dissermos que João Moutinho é algarvio ele não ficará arreliado, pois a sua família é natural do Algarve. João Filipe Iria Santos Moutinho calhou a nascer no Barreiro no dia 11 de Setembro de 1986, embora tenha sido registado em Portimão. Filho de peixe, sabe nadar. João Moutinho nasceu numa família com tradição no futebol. Nélson Moutinho, o seu pai, jogou longos anos no Portimonense FC. Como o pai, deu os primeiros passos no futebol no Portimonense. Começou com apenas 4 anos. Com 13, o Sporting piscou-lhe o olho. E João mudou-se para o Barreiro, para casa de Joaquim Moreira, o padrinho. Estreou-se na equipa principal dos leões em 2005. João é uma pessoa muito calada, mas em 2010 deu muito que falar, quando foi transferido para o rival FC Porto. No Porto, conquistou título que o levaram a um contrato com o Mónaco, depois com o Wolverhampton. Consta que está de novo a ser bafejado pelo dragão.

João Félix





É um "delfim" para onde quer que vá. João Félix Sequeira nasceu em São João de Lourosa, Viseu. Os pais eram ambos professores, mas o seu talento para o futebol não se ensina. O mister 126 milhões é o quarto jogador mais caro da história do futebol, mas isso não é coisa que o intimide, pois ele já jogou nos "Pestinhas" de São João de Lourosa, uma "temível" equipa de sub-5, onde não só deu os primeiros toques na bola como também os primeiros passos, jogando na posição bípede. O futebol começou a tornar-se sério quando o chamaram para as escolinhas do FC Porto. No reino do dragão, porém, nunca auguraram grande futuro ao rapaz. Ainda muito jovem, foi emprestado ao Padroense FC, de Custóias. Onde os olheiros da águia o detectaram. Foi uma mudança radical na sua vida. Veio para Lisboa, para a formação do SLB, tendo sido o jogador mais jovem a estrear-se na equipa B do Benfica, com apenas 16 anos. As suas exibições acabaram por catapultá-lo para a equipa principal. Num ano, João Félix incendiou o mercado.

André Silva





Em Baguim do Monte, freguesia do concelho de Gondomar, quando se fala de futebol não se fala de Messi ou de Cristiano Ronaldo. O herói das redondezas é um rapaz chamado André Miguel Valente da Silva, ali nascido a 6 de Novembro de 1995. A sua família era humilde e ele tornou-se um exemplo de como é possível mudar o destino. Nunca se esquece de onde veio. Sabe que foi com o suor dos pais que ele pôde perseguir o sonho de ser jogador de futebol. É um atacante nato, mas não no que diz respeito ao seu irmão mais novo, que sempre defendeu com unhas e dentes. Diz quem o conhece que sempre protegeu o irmão como se fosse um filho. O irmão nasceu tão pequenino, que lhe chamaram "Little" Afonso, que é hoje jogador profissional de Hóquei em Patins.

O primeiro clube de André Silva foi um histórico: o Sport, Comércio e Salgueiros, onde entrou com 7 anos. Aos 8, representando o Salgueiros num torneio contra o Vianense FC, ocorreu algo que ficaria na história destes dois clubes. O miúdo, que jogava a meio-campista, teve de ser retirado do jogo a meia-hora do final. Ele não compreendeu, mas o treinador explicou-lhe que era uma questão de respeito pelo adversário. Nesse jogo, André Silva marcou 15 golos. É melhor repetir: 15 golos.

Como jogador, passou também pelo Boavista e pelo Padroense, sendo chamado para a formação do FC Porto, onde fez a sua carreira, até ser transferido para o AC Milan, a troco de 38 milhões de euros, em 2017. Em Itália, não teve sucesso. Foi emprestado ao Sevilha, dizendo ao que vinha logo na sua estreia na liga espanhola, marcando um "hat-trick" e igualando o feito de um extraterrestre: Romário - o "baixinho". Actualmente, é no Eintracht de Frankfurt que faz os seus golos. E muitos, embora não tantos como em certo dia.

Anthony Lopes

A família é de Miranda do Douro, Anthony é filho da diáspora. Nasceu em Givors, arredores de Lyon, França, no dia 1 de Outubro de 1990. Segundo conta José Lopes, o pai, desde muito miúdo que ele tinha jeito para apanhar coisas que lhe lançavam, mesmo as que era lançadas com efeito, como era o caso de uma bola. Tinha ainda uma outra característica, que o marcaria mais tarde: não era pessoa para levar desaforos para casa. O pai, que é como uma espécie de agente secreto deste jogador, achou que era melhor ele direccionar a sua testoesterona para um clube. Toda a família é portista, mas em França são do Olympique Lyonnais. Foi neste clube que Anthony Lopes passou grande parte da sua vida, incluindo um bom número de atribulações, já que tem uma certa atracção por problemas disciplinares, fruto da sua impulsividade. Sempre com um ar calmíssimo. Tem dupla nacionalidade e dupla personalidade. É um discreto "enfant terrible", que representou pela primeira vez a selecção portuguesa de sub-17 porque o seu pai pegou no telefone e ligou para a Federação Portuguesa de Futebol. "Vocês já ouviram falar de um guarda-redes que joga em França? O Anthony Lopes". Não, senhor Lopes. Certo é que ele foi convocado. E desde aí tem marcado a sua presença na selecção nacional A.

