Euro2020

"Parte da minha família estará com camisolas de Portugal", afirma Griezmann

O jogador lusodescendente da seleção francesa comentou o embate com Portugal e afirmou que parte da família vai torcer pelos homens liderados por Cristiano Ronaldo.

À comunicação social, o avançado lusodescendente da seleção francesa, Antoine Griezmann, fazia a antecipação do jogo contra Portugal quando confessou que parte da sua família vai torcer pelas cores portuguesas. Com encontro marcado na terceira e última jornada do Grupo F do Euro 2020, a seleção francesa está na frente com uma vitória sobre a Alemanha e um empate com a Hungria. Tanto a França como Portugal querem os três pontos.

"Vamos trabalhar taticamente sobre o jogo. De que forma lhes podemos causar dano e jogar para ganhar. Não será fácil o jogo, mas tem de ser, para conquistarmos os três pontos", afirmou o jogador do Barcelona.

Questionado uma vez mais sobre a relação familiar com Portugal, Antoine Griezmann, neto de Amaro Lopes, antigo jogador do Paços de Ferreira, disse que vai ser "um jogo especial e uma parte da família estará com camisolas de Portugal, a outra com camisolas da França. Quem perder no final vai ser alvo de brincadeiras dos outros".

A mãe do lusodescendente vai estar em Budapeste para assistir ao encontro. Também Isabelle nasceu em França onde transmitiu ao jogador a herança portuguesa. "A minha mãe vai estar no jogo e é sempre um momento forte para ela".

