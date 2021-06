Adeptos portugueses e franceses tiraram dezenas de selfies em conjunto antes do pontapé de saída. "Já o jogo foi de loucos" como conta nesta crónica, José Reis Santos, em direto de Budapeste.

Orgulho. Pride. Szép volt fiúk

José Reis Santos, em Budapeste

Durante o dia de ontem a Federação Portuguesa de Futebol lançou nas suas redes sociais uma foto com o escudo da FPF, o das quinas, com o enquadramento da bandeira rainbow. Desta forma, sem pejo, receios ou hesitações, a FPF acrescentava o seu nome, a sua voz, e da instituição que representa, aos que se posicionaram no combate à discriminação contra pessoas LGBTI, batendo-se por valores liberais e por um conjunto de Direitos Humanos fundamentais pelos quais não podemos abdicar, nos esconder ou ficar neutros. Existem posições e linhas onde a neutralidade ou o silêncio significa dar voz ao agressor, e ontem a FPF decidiu, e bem, barricar-se com as vítimas, assumindo a sua defesa. Portugal, a selecção, já ganhara o dia mesmo antes do árbitro espanhol ter dado o primeiro sopro. Faltava ganhar o jogo, ou garantir pelo menos o apuramento, pois andámos em modo de calculadora.

As horas que se antecederam à partida foram de grande convívio, turismo e ocupação da cidade por milhares de portugueses e franceses, juntando-se nos bares, esplanadas e praças em modos de aquecimento, ou arrefecimento, pois oferecem-se ontem quase 40 graus aos que visitaram a capital húngara. Também por ter a oportunidade de morar num sítio privilegiado da cidade, o V Distrito, ou Lipótváros, assim baptizado em memória de Leopoldo II, Imperador do Sacro Império Romano-germânico, Arquiduque da Áustria, mas também Rei da Hungria, entre outras possessões, (reinando no final do século XVIII), vi passar pela minha janela imensos portuguese e franceses, a pé e em pequenos grupos, de trotinetes, naquelas motinhas urbanas da moda, ou mesmo em Bubis, as bicicletas de partilha na cidade. É na realidade natural que por aqui tenham passado, pois estamos banhados pelas margens do Duna / Danúbio, bem perto da ponte das correntes, Lanchid, hoje também com nome Szechenyi, esse outro grande patrono da cidade, húngaro, que meio século depois de Leopoldo II, se dedicou à união administrativa entre Buda, Peste e Óbuda (antes entidades separadas), patrocinando - entre outras obras – a primeira ponte permanente entre as duas margens, e que hoje ostenta, e bem, o seu nome. Por aqui se foi assentando, nesta nova cidade em construção depois de consagrada a dupla novidade institucional que foi o Império dual Austro-húngaro e a cidade de Budapest, onde se concentrou o poder político, financeiro e religioso da outra capital imperial. Os Parlamentos, porque na realidade construíram-se três, o distrito financeiro, e a nova centralidade religiosa em torno da Basílica de Santo Estevão, temas que já abordei noutros artigos, encontram-se todos no V. Curiosamente, primeiro o Parlamento, depois a Basílica, numa dinâmica de equilíbrio paritário entre poder político e o religioso, estabeleceram os limites máximos de construção no centro, com os 95 metros das suas cúpulas significando a chegada ou conquista da Planície dos Cárpatos pelas tribos magiares lideradas pelo Grande Príncipe Árpad, fundador da primeira dinastia e casa reinante húngara, em 895. Curiosamente, e porque de simbolismos são feitos estes húngaros, a inauguração da Praça dos Heróis (Hősök tere) ocorreria em 1895, para assinalar o primeiro milénio destes acontecimentos.

Pelas escadarias da Basílica, junto do relógio que conta de forma decrescente a visita do Papa Francisco para breve, juntaram-se muitos dos portugueses que aqui praticaram as cantorias que horas mais tarde dariam sonoridade à Puskás Árena, como que a pedir benza latina para mais tarde. Muitos decidiriam arrancar a pé, com 35 ou mais graus pelas costas, talvez demasiados convencidos da facilidade de deslocação pela cidade, que existe. Mas estando o Puskás situado já bem depois do körút (circular) interno, decidi antes apanhar o metro, quem sabe para me recordar de outras viagens e hábitos em torno do mundo da bola, quando regularmente, de 15 em 15 dias, me deslocava para outras luzes. Tomei a melhor decisão, não somente por ter escapado de uma torra que me tiraria pilha que queria conservar, mas pelas memórias das minhas velhas rotinas da Baixa-Chiado para o Alto dos Moinhos, roteiros certamente replicados, com detalhes próprios, por restantes apoiantes de outras cores clubísticas. Metro repleto, ainda não à pinha, que fui atempadamente para o estádio, mas sempre em festa. E sempre mais portuguesa que francesa, o que é natural pois levávamos melhor memória do nosso último encontro.

Pelo estádio vivia-se ambiente de verdadeiro Mundial, conhecendo e falando com gente de todo o mundo que se havia deslocado a Budapeste para ver jogar Ronaldo, Mbappé, Benzema, Bernardo Silva e outros, no que se calhar poucas selecções deste europeu conseguiriam. Um ambiente de jogo grande. De derby ao mais alto nível, mas com uma festa diferente, porque misturada, porque com interesse mútuo pelo adversário (dezenas e dezenas de selfies entre grupos mistos), porque sem as picardias e cordões de segurança a separarem claques ou adeptos mais excitados ou fanatizados. Fossem assim todos os jogos grandes. Orgulho destes adeptos. Nesta narrativa, muitos foram os grupos de portugueses e franceses genuinamente misturados, julgo ou imagino que desde o ponto de origem (França), batendo o recorde da originalidade o português com décadas de emigrado em França, que vestia com orgulho uma peça feita à medida pela sua mulher para o Euro 2004 que cruzava uma camisola original portuguesa com uma francesa. Junto a ele o seu filho, com mesma indumentária, apenas com material mais recente. Como emigrantes portuguese marcaram presença em força de outras proveniências, do Luxemburgo à Bélgica (talvez já sabendo), Reuni Unido, Alemanha, etc. Energia bem positiva.

Fora ainda do Estádio, esbarrei em vários amigos de cá, provando pela última vez que estava mesmo a jogar em casa. Conheci grupo de miúdos do Chipre, todos com T-shirts de Portugal, cujo interesse em ver a selecção ganhar era assumidamente maior que o desportivo, pois tinham apostado forte nesse sentido. Vi e falei com muitos alemães, romenos, belgas fardados a rigor, indianos, paquistaneses, ingleses, vietnamitas, um tipo com a camiseta argentina, que primeiro o tomei por porteño mas depois percebi que se identificava como sendo de Nova iorque, quem sabe a precisar de atenção, como geralmente o necessitam esses nova-iorquinos. Vi muitos e muitos chineses, imensos com as camisolas portuguesas e do Ronaldo, provando uma vez mais, como se necessidade houvesse, o alcance global do seu fenómeno. Falei ainda com Palestinianos a viverem em Israel que de propósito vieram ver estas selecções jogar. Um apoiante claro Portugal, por ser o underdog, o outro mais dividido, por lhe gostar as cores do Real Madrid, e da carreira do Benzema, aliás de longe o objecto da esmagadora maioria dos cânticos franceses fora do relvado. Curioso, e admito que não estava à espera. Vi também pessoal à procura de bilhetes e outros ainda os tentar vender, muito a lembrar aquelas jogas à antiga, e à portuguesa, acrescentava. Claro que não faltaram os Obelixes e Asterixes da praxe, nem os franceses fardados a rigor, como membros efectivos dos exércitos do Junot prontos a procurar novamente invadir terras lusitanas. Nós um pouco mais sóbrios na indumentaria – cores da selecção e basta-, mas fortes na garganta e na cantoria, linguagem que afinal fala dentro das quatro linhas, que isto dos selfies para o instagram não carrega o “12” nas costas necessário nas bancadas. Claro que muitos e muitos húngaros marcaram presença, levando – pela sua prestação em Munique – a que houvessem quatro equipas em campo ontem (contando com a de arbitragem). Para quem queria e defendia ver defendida as ideias e ideais em torno de da aceitação de identidades múltiplas, escolhas pessoais próprias e pessoais, multiculturalismo e genuíno convívio integrador, era passarem ontem pelas imediações do estádio e, mais tarde, nos seus diversos sectores. Pride. Muito orgulho nesta gente.

Na minha bancada, aparte de com quem vim – o meu amigo meio húngaro e de Madagáscar e um francês –, encontrei outro bom amigo da Estónia, acompanhado por um italiano. Junto a nós estavam dois nigerianos, dois iranianos (ou persas, como se identificaram primeiro), vários brasileiros, franceses dispersos, um portista ferrenho, casado com uma húngara cuja irmã vivera em Lisboa, onde adquirira um português bem decente, e uma turma forte de Braga, de onde destacavam dois gémeos, um com e outro sem barba, para que se soubessem distinguir. Isto sem falar dos húngaros, um pouco por todo o estádio e apoiando todas as equipas, julgo que muitos mesmo em simultâneo. No sector, viam-se também bandeiras da Sérvia, de Israel, ou misturadas entre as da Hungria e de Portugal, demonstrando novamente a misturada e clima de aceitação e festa que marcou todo o evento. E nem faltou, ou não estivéssemos em terras lusas, aquele cheirinho que deixou a nossa bancada um pouco “zonza” em várias alturas do jogo, liberalizando por 90 minutos o consumo e alguns comportamentos, irracional e obcessivamente perseguidos pela política local.

Já o jogo foi de loucos. Mostraram-me depois um gráfico de como andou o grupo ao longo dos 90 minutos, e parecia um eletrocardiograma, com as equipas as saltarem de lugar da classificação, e apuramento, a cada 10 minutos, sensações que se sentiam no estádio em virtude da prestação magiar em terras germânicas, também eles em vingança de final perdida, esta do Mundial de 54. Ora tamanha façanha, onde decerto nem os apostadores profissionais cipriotas meteriam um chavo, transformou toda a atmosfera da Puskás, introduzindo, à boa onda, essa tal quarta equipa em campo. Que loucura. Mesmo. E se bem que tenha sabido, e ouvido, de claques de equipas rivais a jogarem contra si cantarem juntas contra um terceiro rival sem que esse se encontrasse em campo, nunca tinha estado num estádio que se juntasse em uníssono a apoiar uma equipa a jogar a centenas de quilómetros, entoando Ria-Ria-Hungaria por largos minutos, levando consigo quer os adeptos portugueses como os franceses, e imagino que para espanto dos 22 a darem o litro na relva. Por 6 minutos apenas perderia Budapeste a noite do ano, altura do golo do empate alemão, e para o final perfeito para a nossa passagem por Budapeste, pois estou certo que acabaríamos todas e todos em celebração longa, onde aí sim, o Insta e as redes sociais, e as selfies da praxe, seriam as rainhas da noite. Szép volt fiúk cantavam os húngaros no fim, querendo isto dizer “que orgulho nos nossos miúdos”. Pois ontem foi sim dia de orgulho. De Pride. Primeiro na atitude da nossa Federação, depois na dos nossos miúdos no campo, e dos adeptos no estádio e na cidade. Que ambiente, e que pena deixarmos Budapeste. Agora é descansar e recarregar baterias. Nós aqui e a selecção para Domingo, e para esse outro partidazo que será o jogo com a Bélgica.

