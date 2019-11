Estes são os dois últimos jogos do Luxemburgo, no Grupo A da fase qualificação do Euro-2020.

Euro2020. Luxemburgo prepara duelos com a Sérvia e com Portugal

Estes são os dois últimos jogos do Luxemburgo, no Grupo A da fase qualificação do Euro-2020.

A seleção luxemburguesa de futebol treina esta terça-feira por duas vezes, em Lipperscheid, no estágio de preparação para a dupla jornada europeia, frente à Sérvia, na quinta-feira, e a Portugal, no domingo, 17 de novembro.

A comitiva, liderada pelo presidente da federação, Paul Philipp, parte amanhã para Belgrado, na véspera do duelo com os sérvios, agendado para 20:45.

A seleção do Luxemburgo regressa a casa na sexta-feira e treina ainda mais duas vezes, no centro de estágios de Lipperscheid, antes da aguardada receção a Portugal, marcada para domingo, às 15:00, no Estádio Josy Barthel.

Entretanto, Portugal recebe a Lituânia, lanterna vermelha do grupo, no mesmo dia em que o Luxemburgo joga na Sérvia. O duelo de quinta-feira está agendado para o Estádio Algarve, com arbitragem do francês Ruddy Buquet, a partir das 20:45.

