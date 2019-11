A comitiva da seleção portuguesa de futebol chegou esta sexta-feira ao fim da tarde ao aeroporto do Findel, a dois dias do jogo decisivo, frente ao Luxemburgo, no Estádio Josy Barthel.

Euro2020. Luxemburgo-Portugal confirmado no vetusto Josy Barthel

A delegação saiu discretamente do aeroporto, a caminho do hotel, sem qualquer contacto com os adeptos e treina amanhã à porta fechada, no campo do Bissen, das 11h00 às 12h00.



As duas seleções foram obrigadas pela UEFA a treinar na véspera do jogo noutros relvados, para não degradar, ainda mais, o mau estado da relva do Josy Barthel.

O estádio da route d’Arlon vai ser mesmo o palco do jogo, no domingo, às 15h00, confirmou ao l’Essentiel o secretário-geral da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), Joël Wolff.

Esta confirmação põe fim a todas as especulações lançadas nos últimos dias sobre uma hipotética mudança de estádio.

Jesús Gil Manzano, árbitro espanhol de 35 anos, foi o escolhido para dirigir este último duelo decisivo para a formação portuguesa assegurar o segundo lugar do Grupo B, sinónimo de qualificação para o Euro-2020.

Na outra partida do grupo, marcada para a mesma hora, a Sérvia – que está a um ponto de Portugal - recebe a líder Ucrânia que já se encontra apurada.

