Euro2020. Luxemburgo com grupo quase inalterado para receber Portugal

O selecionador do Luxemburgo de futebol, Luc Holtz, manteve hoje praticamente inalterada a convocatória para os últimos jogos na qualificação para o Euro2020, o último dos quais diante de Portugal.

Em relação à derrota em 11 de outubro com a equipa das ‘quinas’ (3-0), Luc Holtz alargou a convocatória a 24 jogadores, numa lista em que se destaca a saída do avançado Alessio Curci, do Mainz, e a entrada de Aurélien Joachim, do Virton.



Para os dois últimos jogos no grupo, o selecionador manteve o médio Leandro Barreiro, mas o jogador do Mainz falhará, devido a castigo, a visita à Sérvia.

O Luxemburgo defronta a Sérvia, em Belgrado, em 14 de novembro, e recebe Portugal, três dias depois, no Estádio Josy Barthel.

Nesta fase final do apuramento para o Euro2020, Portugal está obrigado a vencer a Lituânia, no Estádio Algarve, em 14 de novembro, e no Luxemburgo, para assegurar o segundo lugar do grupo B e o apuramento direto, independentemente dos resultados obtidos pela Sérvia nos dois últimos jogos de apuramento.

Segunda classificada do grupo, atrás da Ucrânia – que já garantiu o primeiro lugar -, a equipa lusa até pode qualificar-se para a fase final já na próxima quinta-feira, caso se imponha à lanterna-vermelha e a Sérvia, terceira colocada, com menos um ponto, não vencer na receção ao Luxemburgo.

Lusa