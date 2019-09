A seleção luxemburguesa de futebol joga esta quinta-feira com a Irlanda do Norte, no estádio Windsor Park, em Belfast, às 19:45, em jogo de preparação para o encontro de qualificação para o Euro2020 frente à Sérvia.

Euro2020: Leões Vermelhos defrontam hoje a Irlanda do Norte em jogo particular

Os Leões Vermelhos (Roud Léiwen) recebem a sua congénere sérvia, no dia 10 de setembro, no estádio Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo. O duelo tem início marcado para as 20:45.

A Sérvia é a próxima paragem da seleção portuguesa de futebol. A equipa das ‘quinas’, campeã europeia em título, partiu hoje para Belgrado, onde no sábado defronta a Sérvia, em jogo de qualificação para o Euro2020.

Portugal e Luxemburgo fazem parte do mesmo grupo de qualificação. O Luxemburgo ocupa o segundo lugar do Grupo B de apuramento para o campeonato de Europa de futebol, em 2020. Os Leões Vermelhos têm quatro pontos em quatro jogos disputados. A Ucrânia lidera o grupo com dez pontos. A Sérvia, com três jogos disputados, conta quatro pontos. Portugal, com dois pontos, é a quarta seleção do grupo, mas é a que tem menos jogos disputados até à data: apenas dois. O ‘lanterna vermelha’ do Grupo B é a Lituânia. Os letões têm apenas um ponto.

Os Leões Vermelhos, comandados por Luc Holtz, defrontam a seleção das ‘quinas’, em Portugal, no próximo dia 11 de outubro. Depois recebem os portugueses, no Grão-Ducado, no dia 17 de novembro deste ano.

Portugal é a sexta melhor seleção de futebol do mundo, segundo o último 'ranking' da FIFA, enquanto a congénere luxemburguesa ocupa a 91.ª posição.

A Federação Luxemburguesa de Futebol revelou esta quinta-feira que no dia do jogo com a Sérvia, em 10 de setembro, haverá autocarros gratuitos a circular entre o parque de estacionamento dissuasor (P&R) Bouillon, em Hollerich, e o estádio Josy Barthel. Esses autocarros estarão à disposição dos adeptos entre as 18:00 e as 23:30.

