Domingos Duarte e João Cancelo foram chamados aos trabalhos da formação das 'quinas'.

Euro2020. João Mário dispensado dos trabalhos da selecão portuguesa

O médio João Mário, um dos 25 convocados para os duelos de Portugal com Lituânia e Luxemburgo, de apuramento para o Euro2020 de futebol, foi dispensado da seleção nacional, devido a problemas físicos.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no dia em que os jogadores se concentraram numa unidade hoteleira de Cascais, o médio do Lokomotiv Moscovo foi dado como "indisponível pela Unidade de Saúde e Performance" do organismo e "dispensado dos trabalhos".

João Mário, que foi titular no último jogo de Portugal, em outubro, na Ucrânia (derrota por 2-1), junta-se a Pepe e Nelson Semedo nos nomes que já foram 'riscados' da convocatória inicial de Fernando Santos.

Entretanto, Domingos Duarte e João Cancelo foram chamados aos trabalhos da formação das 'quinas'.

Para já, a FPF não revelou se o selecionador nacional irá chamar alguém para ocupar o lugar deixado vago pelo jogador formado do Sporting e campeão europeu com Portugal, em 2016.

O Portugal-Lituânia está agendado quinta-feira, às 19:45, no Estádio Algarve, e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet. Três dias depois, os campeões europeus jogam no Luxemburgo, na despedida do grupo B.

O agrupamento é liderado pela Ucrânia (19 pontos, em sete jogos), seguido por Portugal (11, em seis), Sérvia (10, em seis), Luxemburgo (quatro, em seis) e Lituânia (um, em sete).

Lusa