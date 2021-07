Depois do empate 1-1, a seleção italiana carimbou o acesso à final nas grandes penalidades, onde vai jogar contra a Inglaterra ou a Dinamarca.

Euro2020

Itália conquista acesso à final nos penáltis contra Espanha

Lusa Depois do empate 1-1, a seleção italiana carimbou o acesso à final nas grandes penalidades, onde vai jogar contra a Inglaterra ou a Dinamarca.

A Itália qualificou-se pela quarta vez para a final do Europeu de futebol, ao vencer a Espanha por 4-2, nas grandes penalidades, após 1-1 nos 120 minutos, na primeira meia-final do Euro2020, em Wembley, Londres.

A formação transalpina adiantou-se no marcador aos 60 minutos, por Federico Chiesa, mas os espanhóis restabeleceram a igualdade aos 80, pelo suplente Álvaro Morata, com o resultado a manter-se até ao final do prolongamento.

Na final, marcada para domingo, em Wembley, a Itália, campeã em 1968 e ‘vice’ em 2000 e 2012, vai defrontar o vencedor do embate de quarta-feira entre Inglaterra, que nunca chegou a uma final, e Dinamarca, campeã europeia em 1992.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.