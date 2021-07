Inglaterra pela primeira vez na final ao bater Dinamarca

Berlim 1936 Um princípe no coração das trevas

Foram as Olimpíadas do nazismo, as primeiras na TV. Hitler queria que fossem uma demonstração da superioridade ariana. Foi um atleta afro-americano quem mais brilhou no pódium nazi. A propaganda tentou abafar os seus feitos. Mas estes JO ficaram na História exatamente por isso.