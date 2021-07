A UEFA multou hoje a Inglaterra em 30 mil euros devido ao comportamento dos adeptos no jogo da meia-final do Euro2020 frente à Dinamarca, disputado em Wembley, Londres.

Inglaterra multada devido a comportamento dos adeptos

A UEFA multou hoje a Inglaterra em 30 mil euros devido ao comportamento dos adeptos no jogo da meia-final do Euro2020 frente à Dinamarca, disputado em Wembley, Londres.

O organismo que tutela o futebol europeu abriu um procedimento disciplinar contra a Inglaterra devido à "utilização de um laser por parte dos adeptos, utilização de fogo de artificio e distúrbios causados pelos adeptos durante o hino", explica.

Depois de analisar o caso, o órgão de controlo, ética e disciplina da UEFA decidiu multar a Inglaterra em 30 mil euros.

A Inglaterra venceu na quarta-feira a Dinamarca por 2-1, após prolongamento, na segunda meia-final do Euro2020, disputada no Estádio de Wembley, em Londres, e vai defrontar no domingo a Itália na final do torneio.





