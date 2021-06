A Hungria, primeiro adversário de Portugal no Euro2020 de futebol, empatou sem golos com a Irlanda, no seu último jogo de preparação para o torneio, em que será adversária dos lusos, franceses e alemães.

Euro2020. Hungria, primeiro adversário de Portugal, empata sem golos com Irlanda

No estádio Ferenc-Szusza, com 13.501 pessoas a assistir, os magiares aumentaram para 11 a série de jogos sem perder, com sete vitórias e quatro empates.



Perante o 37.º do 'ranking' da FIFA, não apurado para o Euro, a Hungria voltou a não impressionar, a exemplo do que aconteceu há quatro dias (vitória de 1-0 sobre Chipre).

A Irlanda enviou mesmo uma bola à barra, com o cabeceamento de Ergan, aos cinco minutos. Só aos 39 a Hungria criou perigo, por Adam Szalai, seguindo-se outra ocasião de Kecsksès.

A jogar em 3-5-2, a Hungria foi mais pressionante no segundo tempo e esteve perto de marcar por três vezes, aos 55, 76 e 81, através de Szalai, avançado do Mainz, da liga alemã.

Sem perder jogos há nove meses, a Hungria é o primeiro adversário para Portugal, campeão em título, com o jogo agendado para o próximo dia 15, em Budapeste.

