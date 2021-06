O capitão Ronaldo chutou mesmo a braçadeira em campo, num gesto de visível frustração.

Desporto 15

Euro2020

Fotos. Os rostos do desânimo na derrota com os belgas

Catarina OSÓRIO O capitão Ronaldo chutou mesmo a braçadeira em campo, num gesto de visível frustração.

A seleção portuguesa de futebol, campeã em título, foi afastada este domingo nos oitavos de final do Euro2020, ao perder com a Bélgica por 1-0, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, Espanha. Um golo de Thorgan Hazard, aos 42 minutos, selou o triunfo dos 'diabos vermelhos', líderes do 'ranking' da FIFA.

O desânimo e a tristeza eram visíveis nos rostos dos jogadores das 'quinas' logo após o fim do jogo. O capitão Ronaldo chutou mesmo a braçadeira em campo, num gesto de visível frustração. Veja a fotogaleria:



15 Foto: Hugo Delgado/Lusa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Hugo Delgado/Lusa Foto: Hugo Delgado/Lusa Foto: Hugo Delgado/Lusa Foto: Hugo Delgado/Lusa Foto: Hugo Delgado/Lusa Foto: Hugo Delgado/Lusa Foto: Hugo Delgado/Lusa Foto: Hugo Delgado/Lusa Foto: Hugo Delgado/Lusa Foto: Hugo Delgado/Lusa Foto: Hugo Delgado/Lusa Foto: Hugo Delgado/Lusa Foto: Hugo Delgado/Lusa Foto: Hugo Delgado/Lusa Foto: Hugo Delgado/Lusa





Ò belgas ò belgas, ¼ final à vista Portugal sai pela porta do cavalo na defesa do título europeu, eliminado pela burocrática Bélgica (1:0).





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.