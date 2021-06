O encontro, no Estádio Parken, em Copenhaga, foi interrompido ao minuto 43, depois de o médio Christian Eriksen ter caído inanimado do relvado e ser reanimado ainda no estádio, estando estável no hospital.

Euro2020

Finlândia vence Dinamarca em jogo marcado por desfalecimento de Eriksen

Lusa O encontro, no Estádio Parken, em Copenhaga, foi interrompido ao minuto 43, depois de o médio Christian Eriksen ter caído inanimado do relvado e ser reanimado ainda no estádio, estando estável no hospital.

A Finlândia derrotou hoje a Dinamarca, por 1-0, em jogo do Grupo B do Euro2020 de futebol, marcado pelo desfalecimento do dinamarquês Christian Eriksen, que obrigou à interrupção do jogo durante mais de uma hora.

O encontro, no Estádio Parken, em Copenhaga, foi interrompido ao minuto 43, depois de o médio Christian Eriksen ter caído inanimado do relvado e ser reanimado ainda no estádio, estando estável no hospital.

Na sua estreia em fases finais, a Finlândia venceu graças a um golo de Joel Pohjanpalo aos 60 minutos, com o dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg a desperdiçar uma grande penalidade, aos 74.

A Finlândia passa, assim, a somar três pontos, contra zero da Dinamarca, num Grupo B em que também estão a Rússia e a Bélgica.O Dinamarca- Finlândia foi retomado às 20h30. O jogo foi interrompido depois do incidente que envolveu Christian Eriksen.

Eriksen estável

O futebolista dinamarquês Christian Eriksen está estável e foi transferido para um hospital de Copenhaga, depois de ter desmaiado e recebido tentativas de reanimação durante o Dinamarca-Finlândia, do Euro2020 de futebol, anunciou hoje a UEFA.

“O jogador foi transferido para um hospital e está estável. Depois de crise médica envolvendo Christian Eriksen, da Dinamarca, uma reunião de crise foi efetuada envolvendo as duas seleções e os oficiais do encontro.

Glad to see Eriksen is awake and responsive ❤️❤️ A great sight to behold pic.twitter.com/QgjyI62KS6 — 👑LORD Marshal👑 (@rugzzy) June 12, 2021

O encontro entre Dinamarca de Finlândia, da primeira jornada do Grupo B, foi interrompido aos minutos 43, depois do médio Christian Eriksen ter caído inanimado do relvado.

O jogador do Inter Milão, de 29 anos, recebeu assistência médica no relvado e, pelas imagens, foram efetuadas tentativas de reanimação.

O árbitro inglês Anthony Taylor acabou por apitar para o intervalo e, após cerca de 10 minutos a receber assistência, Eriksen abandonou o relvado de maca, rodeado pelos restantes jogadores, visivelmente abalados e consternados com a situação.

O encontro estava empatado a zero na altura da interrupção



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.