Euro2020. Ucrânia soma segunda vitória em Europeus ao bater Macedónia do Norte

A Ucrânia conquistou esta quinta-feira a sua segunda vitória em Europeus, depois de seis derrotas consecutivas, ao bater a estreante Macedónia do Norte por 2-1, em encontro disputado em Bucareste, com arbitragem pelo argentino Fernando Rapallini.

A Ucrânia conquistou esta quinta-feira a sua segunda vitória em Europeus, depois de seis derrotas consecutivas, ao bater a estreante Macedónia do Norte por 2-1, em encontro disputado em Bucareste, com arbitragem pelo argentino Fernando Rapallini.

Andriy Yarmonenko (29 minutos) e Roman Yaremchuk (34), que já haviam marcado no 2-3 com os Países Baixos, selaram o triunfo da Ucrânia, que ainda falhou uma grande penalidade, por Ruslan Malinovskyi (84), enquanto Ezgjan Alioski (57) marcou o tento dos macedónios, na recarga a um penálti por si desperdiçado.



A Ucrânia só tinha triunfado em Europeus no seu jogo de estreia, no Euro2012, que organizou juntamente com a Polónia, ao vencer a Suécia por 2-1, com um bis’ do atual selecionador Andriy Shevchenko, depois de Zlatan Ibrahimovic abrir o marcador.

A segunda jornada do Grupo C completa-se a partir das 21:00, com o embate entre os Países Baixos e a Áustria, que na primeira ronda bateu a Macedónia do Norte por 3-1.

