Estádios alemães vestem-se de arco-íris para apoiar comunidade LGBTI

Redação A Alemanha mantém-se firme em "enviar um sinal de apoio à inclusão e diversidade", como protesto contra a lei discriminatória aprovada na Hungria.

Na sequência da decisão da Uefa de rejeitar a iluminação da Allianz Arena, de Munique, com as cores do arco-íris, durante o jogo entre Alemanha e Hungria, na passada na quarta-feira, outros estádios alemães fizeram questão de mostrar solidariedade com a comunidade LGBTI, em protesto contra uma lei húngara recente que proíbe a promoção da homossexualidade junto de menores. Por isso, iluminaram-se com as cores do arco-íris, durante o jogo.

A iluminação prevista da Allianz Arena para o jogo foi solicitada pela Câmara Municipal de Munique e por activistas LGBTI para "enviar um sinal de apoio à inclusão e diversidade" e protestar contra a legislação aprovada pelo parlamento húngaro que proíbe materiais educativos escolares ou programas de televisão para menores de 18 anos que o governo considere estarem a promover a homossexualidade ou a mudança de género.



O assunto tem dado que falar, com a Presidente da Comissão Europeia a apelidar esta lei de "uma vergonha" e 13 Estados-membros, incluindo o Luxemburgo, a assinar uma carta que pede uma ação da Comissão Europeia sobre esta decisão discriminatória da Hungria.

Já o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, veio refutar as críticas na UE, argumentando que a legislação "não é contra os homossexuais", cujos direitos garantiu defender. "Eu luto pelos direitos deles. Fui um lutador pela liberdade no regime comunista, onde a homossexualidade era punida, e lutei pela sua liberdade e pelos seus direitos. Portanto, defendo os direitos dos homossexuais, mas esta lei não é sobre isso. É sobre os direitos das crianças e dos pais", disse.











