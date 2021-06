O jogador dinamarquês, de 29 anos, que sofreu uma paragem cardíaca no jogo contra a Finlândia vai ser aplaudido pelos adeptos e pelos jogadores de ambas as seleções no minuto 10 do encontro que se realiza a partir das 18 horas desta quinta-feira.

Euro2020

Eriksen homenageado esta tarde na partida entre a Dinamarca e a Bélgica

Romelu Lukaku, avançado belga e companheiro de Christian Eriksen no Inter Milão, antecipou aos jornalistas a homenagem que se vai realizar esta quinta-feira, em Copenhaga, no jogo entre a Dinamarca e a Bélgica.

"Ao minuto 10 [número da camisola de Eriksen] vamos atirar a bola para fora das quatro linhas para o estádio aplaudir. Apesar de já muitos jogadores do nosso grupo terem jogado com ele, vamos a jogo para ganhar, isso é o mais importante", referiu Lukaku, que pretende também visitar o amigo Eriksen no hospital logo que tenha autorização.

Eriksen, de 29 anos, sofreu uma paragem cardíaca e caiu no relvado pouco antes do intervalo do encontro entre a Dinamarca e a Finlândia, que os finlandeses venceram por 1-0.

A rápida assistência médica em campo permitiu, após um quarto de hora, estabilizar o jogador e, posteriormente, transferi-lo para o Hospital Kingdom, em Copenhaga, onde permanece internado.

A partida foi inicialmente suspensa pela UEFA, mas foi reiniciada quase duas horas depois.

Com Lusa

