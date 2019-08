O preço varia entre os 10 e os 15 euros.

Euro2020: Bilhetes à venda para o Portugal – Luxemburgo

Manuela PEREIRA O preço varia entre os 10 e os 15 euros.

A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) coloca hoje à venda os bilhetes para o Portugal – Luxemburgo, de qualificação para o Campeonato de Europa.



O encontro entre a equipa das ‘quinas’, campeã da Europa em título, e os Leões Vermelhos (“Roude Léiw”, em luxemburguês) irá ser disputado no Estádio José Alvalade XXI, em Lisboa, no dia 11 de outubro.

Os ingressos estão à venda, na sede da FLF, em Mondercange. A bilheteira para este encontro abre às 9:00 desta sexta-feira.

A sede da FLF fica situada na rua de Limpach e está aberta ao público da parte da manhã, entre as 09:00 e as 12:30, e da parte da tarde, entre as .00 e as 18:00.

O preço dos ingressos varia entre os 10 euros (Cat. 1) e os 15 euros (Cat. 3).

Portugal é a sexta melhor seleção de futebol do mundo, segundo a última classificação da FIFA. A seleção luxemburguesa é 91.ª.

Os ‘Leões Vermelhos’, comandados por Luc Holtz, defrontam a seleção das ‘quinas’, em Portugal, no próximo dia 11 de outubro. Depois recebem os portugueses, no Grão-Ducado, no dia 17 de novembro deste ano.

O Luxemburgo ocupa o segundo lugar do Grupo B de apuramento para o Campeonato da Europa de futebol, em 2020. Os 'Leões Vermelhos' têm quatro pontos em quatro jogos disputados. A Ucrânia lidera o grupo com dez pontos. A Sérvia, com três jogos no marcador, conta quatro pontos. Portugal, com dois pontos, é a quarta seleção do grupo, mas é a que tem menos jogos disputados até à data: apenas dois. O ‘lanterna vermelha’ do Grupo B é a Lituânia. Os letões têm apenas um ponto.