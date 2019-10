Euro2020: Bélgica é a primeira seleção apurada para a fase final

Nuno Gomes apadrinhou este sábado a abertura oficial da Escola de Futebol do Benfica no Luxemburgo. O antigo internacional português e ex-jogador dos encarnados esteve em Cents, juntamente com outros dirigentes do clube da Luz e do RM Hamm Benfica, na cerimónia que contou ainda com a presença de Paul Philipp, Presidente da Federação Luxemburguesa de Futebol.