Euro2020

Bélgica bate Dinamarca e junta-se à Itália nos 'oitavos'

Lusa A Bélgica somou hoje o segundo triunfo no Euro2020 de futebol, ao bater a Dinamarca por 2-1, com reviravolta, em encontro da segunda jornada do Grupo B, e juntou-se à Itália nos oitavos de final.

Em Copenhaga, num jogo em que se homenageou Christian Eriksen, Yussuf Poulsen adiantou os anfitriões, aos dois minutos, mas, na segunda parte, os belgas deram a volta ao resultado, com tentos de Thorgen Hazard, aos 54 minutos, e Kevin De Bruyne, aos 70.

Os belgas passaram a contar seis pontos, contra três de Rússia e Finlândia, depois de na quarta-feira os russos terem vencido os finlandeses por 1-0, e nenhum dos dinamarqueses.

