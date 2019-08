Os jovens têm entrada livre. O Luxemburgo ocupa até agora o segundo lugar do grupo B de qualificaçâo para o campeonato da Europa à frente da seleção das quinas.

Euro2020: a federação coloca bilhetes à venda para Luxemburgo - Sérvia

Manuela PEREIRA Os jovens têm entrada livre. O Luxemburgo ocupa até agora o segundo lugar do grupo B de qualificaçâo para o campeonato da Europa à frente da seleção das quinas.

A seleção luxemburguesa de futebol defronta a sua congénere sérvia, no dia 10 de setembro, no estádio Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo. O apronto, da fase de qualificação para o Euro2020, tem início marcado para as 20:45.

Ainda há bilhetes que, a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) coloca esta sexta-feira à venda.

O preço dos ingressos varia entre os 15 euros e os 25 euros. Mas os jovens com menos de 16 anos não pagam entrada. A FLF sublinha que o número de bilhetes gratuitos é “limitado” e que poderão ser retirados no dia do jogo, nos balcões do estádio.

Daniel da Mota não esperava disputar qualificação para o Euro 2020 frente a Portugal Luxemburgo inicia a qualificação para o Campeonato da Europa de futebol de 2020, em casa, frente à Lituânia. O jogo está marcado para o dia 22 de março de 2019. Os Leões Vermelhos não vão ter tarefa fácil. O sorteio de domingo para a fase de apuramento da competição da UEFA colocou o campeão europeu Portugal no caminho dos luxemburgueses.

O Luxemburgo ocupa o segundo lugar do Grupo B de apuramento para o Campeonato da Europa de futebol, em 2020. Os 'Leões Vermelhos' têm quatro pontos em quatro jogos disputados. A Ucrânia lidera o grupo, com dez pontos. A Sérvia, com três jogos no marcador, conta quatro pontos. Portugal, com dois pontos, é a quarta seleção do grupo, mas é a que tem menos jogos disputados até à data: apenas dois. O ‘lanterna vermelha’ do Grupo B é a Lituânia. Os letões têm apenas um ponto e disputaram três jogos.

Os ‘Leões Vermelhos’, comandados por Luc Holtz, defrontam a seleção das ‘quinas’, em Portugal, no próximo dia 11 de outubro. Depois recebem os portugueses, no Grão-Ducado, no dia 17 de novembro deste ano.

Portugal é a sexta melhor seleção de futebol do mundo, segundo a última classificação da FIFA. A seleção luxemburguesa é 91.ª.

