Lucas Honório foi o melhor marcador deste Europeu, com 12 golos, seguido por outro português, Bernardo Ramalho, que chegou aos sete.

Euro 2021 Sub-19

Portugal sagra-se campeão da Europa de hóquei em patins em sub-19

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-19 sagrou-se este sábado campeã da Europa, pela 20.ª vez, ao derrotar a Espanha por 4-1, na final disputada em Paredes.

Com arbitragem dos italianos Francesco Stallone e Simone Brambilla, Portugal chegou ao intervalo a perder por 1-0, mas no segundo tempo foi muito mais forte que o adversário, com destaque para o 'hat-trick' de Lucas Honório, melhor marcador do torneio.

Carles Domenech adiantou os espanhóis, aos 17 minutos, enquanto os golos portugueses foram finalizados por Lucas Honório (minutos 33, 37 e 47) e Tiago Sanches (49).

Para o terceiro lugar, a Itália derrotou Inglaterra por 5-4, com 2-2 ao intervalo.

Portugal somou o 20.º cetro europeu no escalão, aproximando-se da Espanha, que detinha o título e conta 25. A Itália já conquistou o campeonato em oito ocasiões.

