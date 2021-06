Hoje pela fresquinha saiu a seleção de Budapeste, de malas e bagagens completas, hotel, mini-bar e extravagâncias outras que houvessem pagas. Ou pelo menos assim espero. A crónica de Jorge Reis Santos, em Budapeste.

Sziasztok, Budapeste. Szevasztok, Portugal. Y hola Sevilla

Hoje pela fresquinha saiu a seleção de Budapeste, de malas e bagagens completas, hotel, mini-bar e extravagâncias outras que houvessem pagas. Ou pelo menos assim espero. A crónica de Jorge Reis Santos, em Budapeste.

O nosso terceiro lugar da praxe colocou-nos do outro lado da grelha, lavando-nos agora a linha para Sevilha, depois Munique, e finalmente Wembley, onde me mantêm marcadas as meias e a final.



A ideia original de por aqui ficar, pelo menos, até uma eventual mudança para Londres cai por terra, como fora dos planos ficou qualquer repetição do famoso número do nosso engenheiro, que à chegada a Paris disse, para os que não se recordem, que tinha bilhete de regresso marcado para o dia a seguir à final, demonstrando ao chegar, ao que vinha.

Mas este 2020, por desenho, não permitiria tais declarações, uma vez que a mais de uma dezena de cidades europeias que o acolhem obrigariam sempre Fernando Santos a comportar-se mais como um jovem pós-Erasmus em permanente busca do voo mais barato para a próxima paragem de Verão que o senhor construído e consagrado que é, e ter umas férias mais serenas e planeadas, calmamente abancado no mesmo poiso de princípio a fim.



Admito que não estive na partida da seleção. E nem foi pela hora matinal, nem pelas famosas noites de Budapeste das quais aqui falei. Não estive porque os membros do gang do meu puto foram molhar os pés no lago (Balaton) em vez da peladinha da praxe. Foi pena, pois tinha sido sincronia quase perfeita. Os miúdos da seleção A a saírem e os sub-5 a entrarem. Fomos invés por um brunch na Praça Carlos Alberto cá do sítio, que na realidade é uma rua. Altura de recarregar baterias. Não de fazer a mala. De regressar aos ritmos e quotidianos próprios, e resistir a invasão temporária destas últimas semanas. A caravana passou. Nos ficamos.

Acabou por ser um desses slow brunches, que nisto dos húngaros de sentarem a mesa são bem diferentes dos carrosséis latinos. Tantas e tantas vezes tive essa conversa por aqui. Ponham uma mesa com seis portugueses, especialmente se em ambiente de descontração, e encontramos facilmente dez conversas em simultâneo, cinco em cima das outras, com a elevada probabilidade de nenhuma se concluir, e de um outro par durar mais uma ou duas semanitas, em acrescentos e anotações regulares.



E agora em terras andaluzes, multipliquem os decibéis por quatro. Já a mesa Húngara, organizada à moda austro-húngara, seguindo modelos processuais e protocolares quase-kafkianos, estipula tempos de intervenção e tópicos definidos, adivinho que decididos antecipadamente. Nunca percebi bem se alcançam ou deliberam conclusões permanentes, ou se regressam aos temas em encontros próximos. Estranho, e um pouco esquizofrénico, é hoje viver entre estes dois mundos. Como o é hoje ser pontual em terras latinas.

Em todo caso, até porque de futebol falamos, equilíbrio deverá a palavra de ordem, nomeadamente no que respeita a tática para a Bélgica: carrossel rápido, confuso, overlapping entre jogadores de forma a confundir o adversário, e deixa-los exasperados sem saberem que esperar, mas sem nos desfocar dos tópicos essenciais e na dedicação ao tema da conversa, ou seja, no caminho directo Sevilha - Munique – Wembley. Uma espécie de evolução do "Bora lá cambada, todos à molhada", pautada por umas notas bem organizadas e encaminhadas ao climax final, à Bártok, para que na bagagem da seleção se sintam uns pozinhos húngaros.

E nisto do que possamos ter levado daqui, não sei que comentários terá proferido o Ronaldo à Dona Dolores sobre o Gulyás do Hotel, e outras delicatessens locais, mas decerto que umas paprikas terá colocado na mala, muito provavelmente uma de cada: picante (erős) e doce (Édesnemes), aquelas certamente partilhadas pelos colegas mais habituadas a temperos a valer, enquanto estas pelos com palatos mais suaves.

O que talvez não soubesse o nosso 7, é que as hoje celebradas paprikas húngaras (também muito famosas pelos Balcãs), e tão bem humoradas pela Filipa Vasconcelos (do Herman), são na realidade fruto da primeira globalização, a Ibérica, que decorre a partir dos séculos XV-XVI, pois apesar de consumidas às toneladas, e utilizadas em tudo o que se possa imaginar, gastronomicamente, as mesmas não são nativas destas terras.

Foram sim introduzidas através dos turcos, via Balcãs, tendo-as recebido estes através das rotas comerciais no Índico, nomeadamente com os portugueses, que as traziam das Américas. Coisas curiosas, de ciclo completo, que provam como os temas da exclusividade nacional ou do nativismo etnocêntrico tem tanto pouco a ver com as realidades históricas. Somos sempre produto de muita mistura.

Naturalmente que espero que tenham, os jogadores e restantes elementos da seleção e Federação, conseguido sentir o carinho e afeição que os de cá têm por eles, pelo que é de Portugal, pelo que nos representa. Sentir-se em casa no campo sabemos que o sentiram. Basta vermos as imagens transmitidas, as bandeiras em haste quase permanente (obrigado Federação), o 'bandeirão' nacional que acompanhava o hino, e o apoio non-stop a lembrar qualquer claque organizada a jogar em casa.

Cinco golos aqui também deixámos, quatro do nosso Cris, junto com a polémica que involuntariamente provocou – e que continua a levantar ondas – sobre o comportamento e discriminação do Estado Húngaro (e de alguns dos seus adeptos) em relação a algumas comunidades, e que valeu, como aqui escrevi, uma pronta e assumidíssima reação da parte da Federação Portuguesa de Futebol. Mas claro que receber Portugal em Budapeste não é o mesmo que o fazer em terras de França, ou na Suíça, apenas para citar dois dos últimos hóspedes de europeus.

Aqui não somos dezenas, centenas de milhar, milhões que espantam locais com a presença de portugalidade em todos os cantos. Não temos associações aos molhos, restaurantes e tascas, eleitos ou candidatos. Não assamos chouriças nem abrimos pipas reservadas para a passagem do autocarro da seleção. Mas mesmo assim, os poucos daqui, conseguimos mandar umas sardinhas de Santo António para uma Lisboa confinada e um arraial de São João para competir na noite reservada do Porto e Gaia. As sardinhas pequenas, mas boas, e o arraial da noite de 23 vestido a rigor para competir com qualquer um nesse nosso Norte, se não pela martelada e alho porro, pela alegria contagiante, romaria constante e desejo para que a festa não acabe.

Admito, no entanto, que talvez não terei conseguido abrir mais da cidade aos milhares de portugueses que por cá passaram estas semanas. A contar pelas conversas que mantive com algum do meu pessoal de referência local, e nas várias noites de reportagens que fui fazendo na cidade, zerada de portugueses por onde costumo parar, alguns franceses sim.

Os nossos dedicaram se mais aos sítios da festa larga, quem sabe se pelas saudades que o confinamento luso tem obrigado, ou talvez a confirmar a tal conversa do carrossel lusitano, em festa permanente quando em ambiente de relax, neste caso versos algum individualismo e absentismo festivo gaulês, que também se sentiu no estádio. Aliás, se com mesa de seis armamos o granel, às vezes por nada e sem querer, agora vejam ou imaginem com cinco mil. Nada a reclamar, portanto. Antes pelo contrário. Somente a motivar a renovação do convite para passagem com mais calma, sem ambiente de bola a definir o ritmo da visita, como confirmado por praticamente toda a gente com quem falei, o que o ouvi com gosto, admito.

Agora, que deu gozo ver a cidade pintada com as cores da bandeira, deu. As praças e esplanadas cheias de malta nossa. O estranhar andar na rua e ouvir a língua de Camões e Pessoa substituir o húngaro e o inglês turístico nas zonas centrais da cidade, pelo Danúbio, Castelo, XIII Distrito, Bairro Judeu ou termas, pintando as ruas e avenidas com cores a lembrar-me Lisboa em 2004. E nem faltou, como que a apontar a Wembley, e a fechar o ciclo desta relação intensa entre a nossa comunidade local, a imprensa e a seleção, termos finalmente tirado a selfie com o Nuno Matos no nosso cantinho do Éder, na Szabadság Tér, onde os daqui se sagraram Campeões da Europa, infelizmente sem o seu relato a alto e bom som nos altifalantes da praça. Que fecho.

Agora, mesmo trocando Czardas por Flamenco, sabemos que temos maestro engenhoso para pegar em partituras e acordes diferente, e parece que finalmente hábil para escolher 11 capaz de entrar no tablao do La Cartuja, agora de pinta Gitana e já não Roma, com a ginga e genica necessária que já demonstrámos contra a França, de forma a sermos imperiais no mata-mata.

A única vantagem que vejo para os belgas é que irão entrar em campo habituados ao “Euro formato Covid”, ou seja, de jogar para bancadas pintalgadas por gente, sem terem sentido, como o 11 das quinas, o power da nossa curva na Puskás, sempre à pinha, todinha de verde, vermelho e amarelo. Mas jogando em casa de nuestros hermanos, estou certo que será um daqueles jogos em que ao par de milhares de portugueses lá dentro, se multiplicará o apoio por 10 ou 20 lá fora.

Assim sendo, hola Sevilla. Que nos tratem tão bem, ou melhor que aqui. Daqui, da capital húngara, um sziasztok cool para Portugal, e um szevasztok para Budapeste, pois é assim que nos despedimos do pessoal de quem gostamos quando nos levantamos das mesas de café.

Viszontlátásra. Até já. Venha lá esse Reino dos Belgas.

