Euro 2020. Se quer ver o Luxemburgo-Portugal não perca tempo

Uma parte dos bilhetes já esgotou.

A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) já pôs à venda os bilhetes para os jogos que o grão-ducado vai disputar em casa na fase de qualificação para o Europeu de 2020.

Numa nota divulgada à comunicação social, a FLF informa que os bilhetes são vendidos em pacotes que incluem os quatro jogos da ronda de apuramento, agendados para o próximo ano. Mas, quando o comunicado chegou às redações, já não havia pacotes disponíveis para a bancada coberta do Estádio Josy Barthel (vendidos a 160 euros).

De acordo com o organismo, o número de lugares disponíveis na bancada coberta do estádio nacional é “muito restrito” e esgotou rapidamente, já que as regras da UEFA obrigam a federação a ceder um determinado número de bilhetes à equipa adversária e à própria UEFA. Por isso, se quer ver a seleção nacional defrontar os campeões europeus no Luxemburgo, é melhor não perder tempo.

Restam agora três categorias de bilhetes, cujo preço varia entre os 40 e os 80 euros, dependendo da zona dos lugares. Os ingressos estão à venda na loja online da FLF, em https://shop.flf.lu.

Os pacotes incluem então ingressos para os jogos dos 'Leões Vermelhos', em casa, frente à Lituânia (22 de março de 2019), Ucrânia (25 de março), Sérvia (10 de setembro) e Portugal (17 de novembro).

