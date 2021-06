Nem Benfica, nem Sporting, nem FC Porto. A equipa com mais craques nesta seleção das quinas é estrangeira. Aliás, dos 26 convocados por Fernando Santos apenas sete futebolistas são de clubes de Portugal.

Euro 2020

Sabe qual é o clube com mais jogadores na seleção das 'quinas'? Não é português

Os futebolistas convocados para defender as cores de Portugal neste campeonato europeu 2020 são todos portugueses, mas representam a diáspora futebolística nacional de topo. Juntos ontem estiveram de parabéns, ao vencer a Hungria por 3-0, na primeira partida do Campeonato da Europa 2020.

Entre os 26 futebolistas de topo, apenas sete jogam em clubes portugueses.

Foto: AFP

Qual o clube que tem mais jogadores na seleção de Portugal neste Europeu?

É o inglês Wolverhampton Wanderers FC, com quatro jogadores: Rui Patrício, Nelson Semedo, João Moutinho e Rúben Neves. Este, que é conhecido como o clube mais português de Inglaterra, é também o mais representado nesta seleção portuguesa.

Em segundo lugar, há dois clubes portugueses: FC Porto, com Pepe, Danilo e Sérgio Oliveira, e o campeão Sporting, com Nuno Mendes, João Palhinha e Pedro Gonçalves, a integrarem o lote de convocados por Fernando Santos.

As melhores imagens de Portugal frente à Hungria:

Até à saída de João Cancelo, que testou positivo à covid-19 a poucos dias do início da competição, o Manchester City também tinha três futebolistas na seleção portuguesa, acabando por sobrar Rúben Dias e Bernardo Silva depois da partida do lateral, substituído na convocatória por Diogo Dalot, do AC Milan, de modo a aproveitar o facto de este ter participado recentemente no Europeu de sub-21.

Da equipa do Benfica, apenas Rafa Silva está neste campeonato a representar Portugal.

Os craques que vêm de Inglaterra

Se o clube mais representado na seleção portuguesa é da Premier League, Inglaterra é também o país com mais futebolistas eleitos por Fernando Santos para participar neste Campeonato Europeu 2020. No total, são 8 os jogadores portugueses da seleção que vêm de terras de Sua Majestade.

Além dos quatro futebolistas do Wolves e dos dois do Manchester City, também Bruno Fernandes do Manchester United e Diogo Jota do Liverpool são companheiros do capitão Cristiano Ronaldo.

Foto: AFP

A Liga espanhola também está bem representada com quatro jogadores: João Félix do Atlético de Madrid, William Carvalho do Betis de Sevilha, Rui Silva do Granada e Gonçalo Guedes do Valência.

Com carreiras na Ligue 1 francesa há três jogadores na seleção das quinas: José Fonte e Renato Sanches, que jogam no campeão Lille, e Anthony Lopes, do Olympique de Lyon.

De resto, Cristiano Ronaldo (Juventus) e o já referido Diogo Dalot, atuaram em Itália, enquanto a Bundesliga alemã cedeu André Silva (Eintracht Frankfurt) e Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund).

Onde quer que os craques desta seleção nacional joguem, agora o momento é de juntos levar Portugal o mais longe possível neste Euro 2020, que deveria ter sido realizado o ano passado, mas foi adiado devido à pandemia.

Ontem a seleção entrou com o pé direito no torneiro e começou da melhor maneira com uma vitória sobre a Hungria, por 3-0.

