Conheça um pouco mais sobre as origens do 'onze' da seleção das 'quinas' na vitória portuguesa por 3-0 sobre a Hungria, na fase de grupos do Euro2020.

Desporto 16 min.

Euro 2020

O homem sonha, o golo nasce

Luís Pedro Cabral Viajar pela seleção portuguesa é como viajar às próprias raízes de Portugal, na sua multiculturalidade, nos seus traços intercontinentais. Talvez resida aqui a chave do sucesso. Uma viagem longa. Que agora recomeça.

Conheça um pouco mais sobre as origens do 'onze' da seleção das 'quinas' na vitória portuguesa por 3-0 sobre a Hungria, na fase de grupos do Euro2020.

Cristiano Ronaldo

AFP

O que dizer de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, nascido no Funchal, ilha da Madeira, no dia 5 de Fevereiro de 1985, que já não se saiba? Era suposto ser segredo, mas parece que ele em novo tinha uma costela do Benfica. Pode ser um daqueles mitos que o tempo deixa correr. O tempo, parece que não passa para o CR7, que é Ronaldo porque o seu pai queria que ele tivesse o nome de um presidente USA, com pinta de estrela de cinema: Ronald Reagan. Toda a gente sabe quem é o CR7, o mais novo de quatro irmãos, um multimilionário filho da pobreza, uma máquina de fazer golos, uma máquina de marketing, um insaciável colector de recordes, alguém focado na conquista, focadíssimo em tornar-se o melhor de sempre em todas as estatísticas possíveis na história do futebol.

Começou no Andorinha FC, pequeno clube da localidade de Santo António, onde o pai era contínuo. A sua primeira transferência foi para o Nacional da Madeira, quando tinha 10 anos. Com 11, veio sozinho para Lisboa, para as escolas do Sporting CP. Aprendeu muitas coisas que não sabia, dribles, tácticas, movimentos, toques e as saudades da família. Muitas lágrimas deixou ao telefone. Fez a sua estreia profissional na equipa principal do Sporting com apenas 16 anos.

Dois anos depois, o gigante Manchester United levou-o para Inglaterra, depois de uma exibição fantástica na inauguração do novo estádio de Alvalade, um jogo particular, no qual Cristiano Ronaldo deixou os defesas ingleses com os olhos trocados. Com o Manchester United, Cristiano Ronaldo ganhou tudo o que havia para ganhar. Tornando-se na estrela maior da constelação do Real Madrid. Já deixou a sua marca na Juventus. Andam para aí uns rumores que se vai transferir neste defeso, antes de cumprir um sonho, que se tornou antigo: acabar a carreira no Sporting. Hoje, quando CR7 aterra na Madeira, aterra no Aeroporto Cristiano Ronaldo.

Raphaël Guerreiro

Em finais dos anos 60, o avô de Raphaël Guerreiro tinha uma mercearia em Faro. Mas a família, como tantas famílias portuguesas, embarcou na grande vaga migratória. Adelino, o seu pai, chegou a França na adolescência. A família encontrou refúgio numa pequena vila, nos subúrbios norte de Paris e o pai encontrou trabalho na fábrica da Orangina (sumos de fruta), onde trabalhou a vida inteira. Blanc-Mesnil é uma vila mais portuguesa que francesa. Foi ali que viria a nascer Raphael Adelino José Guerreiro, no dia 22 de Dezembro de 1993, fruto do casamento de Adelino e Claudine, que é francesa. Quando saiu de Portugal, o pai de Raphaël jogava no Sporting Clube Farense. Projectou no filho os seus sonhos e um dia inscreveu-o no Blanc-Mesnil, o principal clube da vila, que lhe proporcionava estudar no colégio Nelson Mandela.

O rapaz, sempre muito ensimesmado, não era discreto em campo. E acabaria por ser seleccionado para a Academia Clairefontaine (Centre Technique National Fernand Sastre), para onde iam os melhores entre os melhores da Île-de-France. Não tardou para que o Caen, clube do norte de França, o chamasse para a sua academia. Foi ali que Raphael se tornou profissional, não antes sem um enorme susto: uma lesão gravíssima, que abalou o sonho da família. Com a sua força tranquila, de Guerreiro, superou as dificuldades. É hoje uma estrela do Borussia Dortmund. Os seus pais, vivem exactamente no mesmo sítio: Blanc-Mesnil. Raphael quis comprar-lhes uma casa, mas eles preferiram ficar no seu canto. Discretos, como o filho.

Rui Patrício

Há uma razão para ser o cidadão mais conhecido da aldeia da Matoeira, freguesia da Regueira da Pontes, distrito de Leiria. É a mesma que em 2014 o imortalizou numa estátua de bronze, com seis metros de altura e quatro toneladas de peso, na cidade desportiva de Leiria. Um momento inesquecível, que talvez não traga boas recordações a Antoine Griezman, na final do Euro 2016, em que Portugal se sagrou Campeão Europeu. Foi uma defesa do outro mundo, onde voam os falcões, mantendo inviolável a baliza de Portugal. Rui Pedro dos Santos Patrício, é filho da terra, nasceu na Matoeira a 15 de Fevereiro de 1988. Rui Patrício é filho de Rui Patrício e de Beliza (não confundir com baliza) Patrício, os pais mais orgulhosos daquelas cercanias.

O miúdo, que se iniciou no Sport Clube Leiria e Marrazes, só despertou para o futebol quando se convenceu (a custo) que em vez de avançado devia ser guarda-redes. Não foi um processo fácil. Certa vez, fugiu a sete pés em pleno treino, só voltando dois dias depois. Foi como guarda-redes que viajou para Lisboa, para a formação do SCP, a sua casa de sempre até se tornar profissional. E voar. Desde 2018, integra a armada lusa do Wolverhampton. E, dizem os "experts", está prestes a rumar para Roma, sob os auspícios do imperador José Mourinho.

Nélson Semedo

Filho de caboverdianos, nascido em Mira-Sintra a 16 de Novembro de 1993, Nélson Cabral Semedo não foi o primeiro da família a dar um pontapé no destino. O seu irmão mais velho estudou e tirou um curso superior. A família, que vivia com muitas dificuldades nos tentáculos suburbanos de Lisboa, embora no concelho de Sintra, nunca deixou que lhe faltasse o essencial. Ele era um jogador de rua, uma flecha a correr com uma bola de trapos. Como jogador, foi na rua que ele cresceu. Há dois dias que ficam nas suas memórias de infância: aquele em que recebeu uma camisola do Barcelona (premonitório) e quando recebeu uma Playstation pelo aniversário. Só lá ele se imaginava a jogar na equipa de Messi. Aos 15 anos, decidiu jogar a sua cartada, se é que queria ser jogador de futebol. Foi aos testes do Sintrense e acabou por ficar, não demorando muito a chegar à equipa principal.

O rapaz teimava em ser "carregador de piano", mas os treinadores diziam-lhe que ele era um lateral-direito. Só se convenceu disso quando já estava na equipa B do Benfica. Não sem tira-teimas, foi nessa posição que chegou à equipa principal, antes de um salto de gigante, em 2017, quando foi contratado para o clube secreto do seu coração: o Barcelona, onde cumpriu o mais improvável dos sonhos: jogar com Messi. Joga actualmente no Wolverhampton, onde voltou a ser feliz.

Rúben Dias

LUSA

Rúben Dias é vizinho de Bruno Fernandes na cidade de Manchester. Com Bruno Fernandes, foram dois meteoros que chegaram à cidade, embora representando clubes rivais. O defesa foi campeão nacional pelo Manchester City e foi mesmo considerado o melhor jogador da Prémier League, coisa raríssima para um defesa. Rúben Santos Gato Alves Dias nasceu na cidade da Amadora, às portas de Lisboa, a 14 de Maio de 1997. O T2 da família era pequeníssimo para seis pessoas. Ruby, como era conhecido, tem duas irmãs e um irmão mais velho, o Ivan. Em casa, a mobília nunca estava segura.

Os rapazes fazia desta um campo de futebol, driblando os pais, fintando as irmãs, marcando golos na porta da casa-de-banho. Os pais acharam melhor inscrevê-lo num histórico da cidade, para ver como o miúdo se ajeitava com a bola em 120 metros de comprimento, por 90 de largura. Na rua, Ruby já tinha provas dadas. E fama de mau-perder. Passou um ano no Estrela da Amadora, até que um "olheiro" do SLB convenceu os pais a mudar o rapaz para formação do Benfica. Assim foi. Rúben Dias passou sete anos de águia à lapela, saltando de rompante para a equipa principal do Benfica, onde deu um salto de trampolim para o Manchester City. De início, jogava a avançado.

Pepe

LUSA





Anael e Rosilene Ferreira, os seus pais, gostavam muito de ler enciclopédias e tinham o sonho que o seu primeiro filho - nascido a 26 de Fevereiro de 1983 em Maceió, Alagoas, Brasil -, fosse cientista, de preferência astrónomo. Daí o nome que deram ao rapaz: Képler Laveran de Lima Ferreira. Képler, em honra de Johannes Kepler, astrónomo, astrólogo e matemático alemão do século XVII. E Laveran, em homenagem a Charles Louis Alphonse Laveran, médico francês, prémio Nobel da Medicina em 1907. O menino, porém, não manifestava grande interesse pela ciência, a não ser que o futebol se qualificasse como tal. Por vezes, ouvindo alguns discursos de teóricos da bola, dá a impressão que sim. Visto que o menino Képler Laveran só via o mundo esférico, o pai encontrou-lhe uma alcunha apropriada: Pepe, desta vez em honra do extremo-esquerdo do Santos e da selecção brasileira entre 1957 e 1965.

Nunca imaginou o senhor Anael que o seu Pepe seria mais famoso que o outro. Parecia um sonho inconcretizável, quase tanto como se lhe dissessem um dia que ele jogaria pela selecção das quinas. O primeiro clube de Pepe foi a escolinha do Napoli, no Bairro Benedito Bentes, na sua terra-natal. Só depois ingressou no Corinthians Alagoano, onde o mister Nelo Vingada, no périplo pelo Brasil à procura de talentos, viu o seu. Foi assim que aos 17 anos, Pepe viajou para Portugal, cumprindo a profecia da diáspora, em busca de vida melhor. Aterrou na ilha da Madeira em 2001, para integrar o Marítimo B, rapidamente chegando à equipa principal. Os "grandes" estavam atentos. No Sporting CP, Pepe esteve à experiência, onde conheceu um tal de Cristiano Ronaldo. O Sporting demorou e o FC Porto antecipou-se, contratando-o. E Pepe nunca mais parou. Fez história no FC Porto, fez história no Real Madrid, na companhia de tantos galácticos, depois jogou no Besiktas, da Turquia, até regressar ao que ele chama de casa: o Porto.

Depois de obter cidadania portuguesa, Pepe estreou-se na selecção nacional a 21 de Novembro de 2007, contra a Finlândia, a convite do seu compatriota Luiz Filipe Scolari, então seleccionador nacional, mais conhecido por "Felipão".

Danilo Pereira

LUSA





Danilo Luís Hélio Pereira, nascido em Bissau (Guiné-Bissau) a 9 de Setembro de 1991, não teve tempo para ser miúdo. Desde muito cedo se tornou um "globetrotter" do futebol, para fintar a miséria. Sempre sozinho, sempre por sua conta. Viajou para Portugal, para ficar com uns tios, em Mem Martins, onde fica o seu primeiro clube: Arsenal 72. Fez mais tarde o "upgrade" para o Estoril Praia, onde começou a dar nas vistas dentro da camisola amarela deste histórico da linha. Hoje joga num dos clubes mais ricos do mundo, o PSG, sendo símbolo vitalício do FC Porto, mas a sua formação começou no Benfica, onde esteve dois anos, até iniciar um périplo, digno dos mais crescidos. Tornou-se jogador do Parma (Itália), depois passou pela Holanda, depois foi emprestado ao Aris de Salónica (Grécia), depois voltou a Itália e só depois viajou para a ilha da Madeira, para representar o Marítimo. Sporting e FC Porto disputaram-no, mas seria o Porto a contratá-lo, antes de fazer companhia a Neymar e Mbappé, no Paris Saint-Germain.

William Carvalho

O bairro do Sambizanga, junto com o Malanga e o Operário, compõem o distrito de Sambizanga, na imensa teia urbana de Luanda, Angola. No Sambizanga nasceu William Silva Carvalho no dia 7 de Abril de 1992. Quem joga descalço no musseque, a driblar a pobreza com um sorriso, está preparado para jogar em qualquer palco do mundo. O avô e o tio de William, eram ambos jogadores no Progresso Associação do Sambizanga, clube local, sempre a discutir lugares cimeiros no Girabola. William não cresceu para isso. Os pais emigraram para Portugal, mudando-se para os subúrbios de Lisboa. Por causa da sua estatura, William andou sempre um passo à frente no escalão. Começou a jogar nos infantis do Algueirão, mas foi no Mira Sintra que começou a destacar-se. O Benfica quis chamá-lo, mas a costela sportinguista da família falou mais alto. Tão alto, como ele. No SCP, chegou a jogar em dois escalões, tornando-se em simultâneo campeão nacional e regional. Quando chegou a sénior, teve uma experiência mistica, quando esteve emprestado ao Fátima Futebol Clube, partindo depois para uma aventura na Bélgica, no Cercle Brugge, de onde regressou ao Sporting. Depois dos acontecimentos de Alcochete, foi um dos jogadores que rescindiu unilateramente, mas acabaria por ser transferido por 16 milhões de euros para o Bétis de Sevilha, onde se encontra.

Bruno Fernandes

LUSA





O seu pai era jogador de futebol e jogava com o número 8, que é o número de Bruno Miguel Borges Fernandes por essa razão. Por mera causualidade (ou talvez não), nasceu a 8 de Setembro de 1994, na cidade da Maia, distrito do Porto, no seio de uma família humilde. O pai teve um dia de abandonar o desporto do coração, como tantos e tantos aspirantes a galácticos, que um dia têm de trocar o sonho, feito de todas as coisas que a vida não lhe dera, por uma realidade crua, feita de quotidiano e um emprego 9 às 5. Seja como for, Bruno só tinha uma coisa em mente: ser jogador de futebol. Antes de mais, por uma questão de lógica. Número um: não pensava noutra coisa. Número dois: as ruas têm as suas leis, mas estas não incluem o fora-de-jogo. Número três: começou a ser preocupante quando a professora de português apontava para o quadro e ele só via matemática: 4x4x2; 4x3x3; 4x2x3x1, triângulos invertidos, trajectórias que ciência não explica.

E, naquela altura em que a mãe, que era adepta irredutível do FC Porto (não fosse o seu amor de mãe, o tempo de verbo seria inexacto), lhe comunicou que não podia dormir com a bola, nunca imaginando que esta, quase por magia, um dia se transformaria na mais doce das almofadas. Vá lá uma pessoa imaginar o seu filho na televisão ser capitão do Sporting, capitão do Manchester United, ter uma legião de idólatras a evocar o seu nome em cânticos e, mais esotérico ainda, a dar ordens ao Pogba. Bruno Fernandes é conhecido pelo seu temperamento "reguila" desde criança.

O seu primeiro clube foi o FC Infesta, passando depois para a formação do Boavista. Cedo abandonou a escola para perseguir o seu sonho, mas foi na escola que ele conheceu o amor da sua vida: Ana Pinho, mãe dos seus filhos, que muito jovem viajou ao seu encontro quando Bruno, com 19 anos, emigrou para Itália, para tentar a sua sorte no "calcio", representando o Novara, clube da séria B italiana. Foi com golos que subiu na hierarquia do clube, sendo mais tarde emprestado à Udinese, para ser depois emprestado à Sampdoria, onde despertou a atenção do SCP. Foi de leão ao peito que a sua carreira disparou. Foi nesta altura que a sua mãe passou a ser adepta do Sporting, sendo agora fã adoptiva do Manchester United.

Bernardo Silva

LUSA





Se há espinha atravessada na consciência de Jorge Jesus, é este rapaz, lisboeta de gema, na medida em que isso é possível. Bernardo Mota da Veiga de Carvalho e Silva, nasceu a 10 de Agosto de 1994, em Lisboa. Em muitos casos, o futebol é uma porta de saída de uma situação de pobreza, mas esse não era o caso de Bernardo Silva. A mãe é professora de História de Arte, o pai engenheiro informático, especialista em segurança digital. O Bernardo era aquilo que se pode definir com um "betinho de Lisboa", que estudava em colégios privados, mas só estava bem a jogar futebol. "Desde que me lembro que existo é com uma bola nos pés". A família paterna torce pelo Benfica, a materna é toda sportinguista.

A mãe, que gosta de ir ver o Sporting ao estádio, foi quem o puxou para o futebol. Foram os avós paternos quem desataram o nó. Quando fez sete anos, ofereceram-lhe a inscrição nas escolas dos Benfica, nos Olivais. A mãe bem tentou que ele fosse do Sporting. Até lhe ficava bem, já que é do signo Leão. Mas metade da sua vida foi passada no Benfica. Tem uma tatuagem que diz "pluribus unum", nada a fazer. Bernardo Silva fez toda a formação no SLB, mas só jogou três jogos na equipa principal. No primeiro consulado de JJ, foi emprestado ao Mónaco. E nunca mais voltou. É uma das estrelas mais cintilantes do Manchester City, um dos clubes mais ricos do mundo, cujo símbolo foi em tempos uma águia. Será sina?

Diogo Jota

AFP

A questão do "Jota" - alcunha conquistada nas ruas da freguesia de Massarelos, Porto, onde Diogo José Teixeira da Silva nasceu a 4 de Dezembro de 1996 -, não é de somenos. Diogo, como a família lhe chama, leva o assunto muito a sério, o próprio também e até a federação inglesa, que já teve de deliberar oficialmente sobre a sua alcunha. Para Isabel e Joaquim Silva, não há a mínima dúvida: Diogo é Diogo e está o assunto encerrado, ainda que tenham dado autorização, preto no branco, para que o filho pudesse envergar ao "Jota" na camisola do Wolverhampton Wanderes FC, quando o clube militava na Championship inglesa, hoje na Prémier League.

Em criança, "Jota", chamemos-lhe assim, seguia os passos do seu irmão mais velho, que era louco por futebol. Na rua, joga-se a todas as posições. São todos defesas, todos atacantes. Jota não era de andar a correr atrás da bola, mas quando esta lhe chegava aos pés, já se sabia o resultado: golo. O ambiente académico que se vive em Massarelos não o inspirou a estudar. Aos 9 anos, foi para o Gondomar FC, transitando depois para a formação do Paços de Ferreira. Jota é um caso raro. Nunca passou pelos escalões de formação dos "grandes". É um fenómeno atmosférico: chega aos clubes de forma meteórica e causa sempre uma forte precipitação de golos.

Foi contratado ao Paços Ferreira pelo Atlético de Madrid, que o emprestaria ao FC Porto, onde conheceu o seu melhor amigo e colega de selecção: Rúben Neves, que o convenceu a viajar para o Wolverhampton ("Wolves"), onde se encontrava Nuno Espírito Santo. Com os golos de Jota, o clube ascendeu à Prémier League, que lamentavelmente proíbe as alcunhas nas camisolas. Assim Diogo passou a Diogo J. Mas não é de José. É de Jota. É hoje uma das estrelas do Liverpool.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.