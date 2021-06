O cantinho do Éder e 10.000 passos para negociar um empate

No que respeita à comunidade portuguesa na capital húngara, curta quando comparada com a de outros locais já aqui citados, julgo ser justo referir que a coesão e contacto frequente é pedra de toque, quer seja esta motivada por razões de simbolismo nacional (como o 10 de Junho, por exemplo), por diversas intersecções pessoais e redes de interajuda natural entre comunidades expatriadas, como naturalmente por razões futebolísticas, agora concentradas em torno da seleção das quinas.

José Reis Santos, em Budapeste



A lusofonia é provavelmente das comunidades que mais deve espantar os observadores atentos a este tipo de fenómenos que procuram identificar, estudar e compreender as dinâmicas identitárias entre gentes sejam estas definidas em torno de taxionomias de diferentes complexidades, qualificações antropológicas, sociológicas, politólogas ou meramente no campo do senso comum subentendidos pelos comuns dos mortais, que diariamente convivem com estas comunidades. Basta que nos recordemos dos eventos de 10 de Julho de 2016 para rapidamente concluirmos que o feito que os nossos 11 rapazes (mais umas substituições) que nessa noite em Paris alcançaram extravasou, e em muito, este nosso belo rectangulo à beira mar plantado no canto mais ocidental do continente europeu. Ao levantaram o caneco levaram à rua milhões e milhões, numa celebração alargada das ruas do Porto ou Braga, Lisboa ou Funchal, Faro ou Portalegre e de todos os espaços de recepção tradicional da emigração lusitana, como o são Nova Jersey, Toronto ou Connecticut, um pouco por todo o Brasil ou na Africa do Sul, Austrália ou Macau, sem referir o Luxemburgo ou a Suíça, Alemanha, Bélgica ou França. Isto sem procurar identificar o que terá disso para as centenas de milhar de portugueses e luso-descendentes ter ganho, em Paris, a copa aos franceses. Um tema de tese(s), e de um fim de ciclo para muitos, que nesse dia talvez foram pela primeira vez olhados com respeito, por muitos que há décadas os recebem (ou recebiam) como quasi-pessoas, nunca citoyens, dedicadas e especializadas apenas para alguns serviços, daqueles com elevador próprio, nos lados esconsos dos prédios. Nesse 10 de Julho todas e todos esses portugueses foram elevados, e demonstraram ao mundo a grandeza não de Portugal, mas da lusofonia, pois só assim sem explicam genuínas celebrações nas ruas de Luanda ou Maputo, em Cabo Verde ou São Tomé, em Timor ou Bissau. E refiro-me às cidadãs e cidadãos locais, não aos portugueses ali residentes, que agarrados ao relato e ao sofrimento desses 120 minutos, saíram – em alguns casos de madrugada (como em Díli) – a celebrar um título como deles. Mesmo admitindo que sem dados empíricos que o comprovem ou desprovem, não creio que mais algum país do Mundo consiga produzir tamanha empatia, a tal ideia de Lusofonia. Não me parece que os senegalenses ou no Mali tenham celebrado o título francês de 2018, ou que qualquer chefe de Estado Latino-Americano tenha celebrado publicamente os triunfos da rioja, como o fez Xanana Gusmão naquela madrugada de Díli.

Como também foi diferente, decerto, a experiência vivida pelas novas comunidades lusitanas na Europa pós-Erasmus, aquelas que tirando proveito das condições oferecidas hoje no espaço da União se assumem e movimentam em pleno usufruto da sua cidadania europeia, ocupando e usando novas urbanidades que lhes fornecem mais e melhores oportunidades académicas, profissionais e pessoais. Muitos estão em Varsóvia, Bratislava, Ljubliana, Cracóvia, e Budapeste, entrepostos desta nova Europa que aqui concentra muitos shared service centres e boas ofertas de trabalho, para quem queira começar uma carreira internacional no mundo corporate, académico ou em Startups de diversa natureza. É desta morfologia que se pode extrair muitas das características da comunidade portuguesa em Budapeste. Gente proveniente dos mais diversos pontos de Portugal, que aqui aterra para trabalhar no mundo das multinacionais: BP, TATA, Deageo, UNICEF, UNHCR, Blackrock, Cognizant, IBM, Bosch, KPMG, entre tantas outras, hoje a transformarem a Vaci Ut (a Avenida) num verdadeiro who’s who do mundo corporativo, competindo aliás entre eles, no actual processo de renovação imobiliário em curso, pelo prémio “Valmor” cá do sitio, entregue anualmente e referente ao edifício mais moderno, eficiente do ponto de vista energético, e de impacto arquitectonico e tecnológico. Um interessante ponto de observação visualmente descritivo do desenvolvimento, e gentrificação que a cidade tem sentido nos últimos anos.

Ainda no que respeita à comunidade portuguesa na capital húngara, curta quando comparada com a de outros locais já aqui citados, julgo ser justo referir que a coesão e contacto frequente é pedra de toque, quer seja esta motivada por razões de simbolismo nacional (como o 10 de Junho, por exemplo), por diversas intersecções pessoais e redes de interajuda natural entre comunidades expatriadas, como naturalmente por razões futebolísticas, agora concentradas em torno da seleção das quinas.

Foi assim fácil, há 5 anos, quando começarmos a nossa caminhada até esse 10 de Junho, se não me falha a memória primeiro Praça Eiffel, ao lado da estação de Nyugati. Não nos correndo bem estes primeiros 90 minutos, e sabendo do impacto do simbolismo no que toca a isto de temas da bola, em comunidade decidimos que tínhamos de soltar o bruxedo e mudar de poiso, decidindo-nos assentar arraiais na Szabadság Tér, ou Praça da Liberdade, que, aparte do 3-3 contra a Hungria, nos abraçou até ao relato do Nuno Matos ter arrepiado todo o mundo falante de português. Aqui vimos todo o restante Europeu, inclusive mudando de ecrã, depois do empate com a Islândia. Somente no mata-mata acertámos, virados para o obelisco soviético que assinala a libertação da cidade durante o inverno de 1944-45, ladeado à direita pela Embaixada dos EUA, e pela estátua do Reagan, de forma a lhe dar o devido equilíbrio. Chamamos a este lugar, um pouco inclinado para a esquerda do ecrã, o «cantinho do Éder», e garanto que todas e todos que há 5 anos lá estiveram vos poderão apontar, ao centímetro, em que sítio exacto se encontravam, nada de especial na realidade, pois aposto que quem estiver a ler me poderá indicar o mesmo. Este é apenas o de Budapeste.

Pois ontem não tivemos Nuno Matos, nem Éder, nem quem se esquivasse à velha anedota de ser o futebol um jogo criado pelos britânicos, onde 11 contra 11 jogam com uma bola redonda, e no final ganham os alemães. E a comunidade bem se representou, batendo-se taco-a-taco com os germânicos também vestidos a rigor com a Mannschaft, ainda repleta de magiares duplamente embriagados, fruto do empate histórico com os detentores do título mundial, essa sim a verdadeira história do dia. Em Munique até nem começámos mal, ou melhor, começámos novamente com um nível de rapidez e capacidade disruptiva que me recorda a história de um amigo que a vender uma batedeira na Feira da Ladra lhe perguntaram se o que oferecia à venda ainda funcionava, respondendo-lhe que «sim. E a três velocidades, parado, paradinho e paradão». Com motor assim gripado à saída do stand, e sem capacidade de arranque, procurávamos responder à esperada máquina alemã, ainda sem eficácia comprovada nos momentos iniciais da partida. Surpreendeu sim que o nosso contra-ataque nos levantasse das mesas com o mesmo espanto de equipas pequenas em jogo de Taça em casa de grande com historial na prova. Depois, como geralmente neste mesmo tipo de jogos, pouco havia a fazer, até porque as máquinas alemãs não têm historial de sustentar falha de forma consistente. Corrigem, e acertam. E se não por meios próprios, por formas travessas, pois o jogo de Munique conseguiu ainda se elevar à categoria de meme, daqueles de sucesso imediato, pois conseguimos marcar 4 aos alemães, eles 2, e levar 4 para casa. Não é para todos, de facto.

Mas a notícia do dia, e depois da noite, foi o feito da equipa da casa, que com a Puskás Árena ao rubro em ambiente ainda mais frenético que no nosso jogo, segundo relatos que me chegaram, empatou com os campeões do Mundo, no que terá talvez sido o melhor resultado do futebol magiar das últimas décadas. Imagino só o êxtase colectivo e a quantidade de Házi Pálinka de frutaria diversa que terá saído de garrafas plástico e garrafeiras mais compostas ou os litros de fröccs compostos durante a brasaria do dia de ontem. Já a noite, ou pelo menos na capital, não impressionou. Foi sábado, e basta, pouco mais. Centro cheio, cheio, cheio, pela menos am torno da zona da basílica, VII, Kerts, todo o party district, como estaria à pinha em qualquer sábado de Junho com quase 30 graus durante a noite. Não me impressionou, mas também admito não ter andado à procura des bleaus. Distribuí sim muitos high 5s com amigos húngaros nos 10.000 passos que depois do jantar decidi dar, com eles trocando palavras que aqui não posso escrever, mas que posso adiantar descreverem energética e vernaculamente a prestação da equipa da casa no primeiro jogo da tarde. Ria-Ria-Hungaria e Hajrá Magyarok é o que me apraz dizer, desejando-lhes sorte para Munique, num grupo com tudo em aberto e nós de calculadora na mão. Consegui sim, acabar a noite com um amigo francês, um húngaro-Madagáscar, um português e um irlandês, «que entraram num bar... », trocando anedotas de putos de outras épocas, quando estas eram de boca a boca e nos pátios das escolas, sem airdops ou watsups à vista. Nesta, meu amigo português, sem decidir entrar a matar, decidiu-se pela diplomacia negocial e procurar acertar à priori um empate cínico para a próxima quarta feira. O francês, tranquilo e sem atitude, pois como eu também já é Pesti, encolheu os ombros, sorriu e aceitou, dando o reparo que uma vez tendo partido a iniciativa da negociação deste meu amigo português, dever-lhe-ia também partir a iniciativa de se dirigir ao balcão, e no caso mandar vir uma rodada de Kis Szilva Pálinkas, Palinka de Ameixa, meia-dose, que a noite se queria curta. O irlandês aceitava todas as bebidas e meter o George Best em todas as conversas enquanto eu punha a conversa em dia com o meu amigo meio húngaro meio de Madagáscar, pois já não o via desde o Covid. Vejamos quem paga o quê a quem dia 23.

