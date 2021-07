Éder na final do Euro2020. "É um orgulho poder fazer a ‘passagem de testemunho’"

O futebolista internacional português Éder, que em 2016 marcou o golo que deu a Portugal o título europeu de futebol, está hoje em Londres na cerimónia de entrega do troféu aos novos campeões europeus.

O futebolista internacional português Éder, que em 2016 marcou o golo que deu a Portugal o título europeu de futebol, está hoje em Londres na cerimónia de entrega do troféu aos novos campeões europeus.

“É um orgulho ter sido convidado para este evento e poder fazer a ‘passagem de testemunho’, embora seja agridoce porque preferia que Portugal estivesse hoje em campo. Não estando, é sempre bom representar o país e desfrutar de uma final que espero emocionante”, disse Éder, citado pela Federação Portuguesa de Futebol.

O avançado não fez parte dos convocados do selecionador Fernando Santos para o Euro2020, competição em que a equipa das ‘quinas’ foi eliminada ainda nos oitavos de final, ao perder por 1-0 com a Bélgica.

No Euro2016, Éder apontou o único golo da final entre Portugal e França, disputada no Estádio de França, em Paris, com o avançado a marcar, com um pontapé ainda de fora de área, já no prolongamento, aos 109 minutos.





