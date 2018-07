Geraint Thomas foi terceiro e Tom Dumoulin desalojou Froome do segundo posto da geral.

Etapa 17: Quintana vence no Col du Portet

O colombiano Nairo Quintana (Movistar) venceu a etapa 17 da Volta a França, gastando 2h21m27s nos 65 km entre Bagnères-de-Luchon e Saint-Lary-Soulan, marcados não só pela dureza dos Pirenéus e pela subida ao Col du Portet, mas também pela forma da partida: os dez primeiros distribuídos numa espécie de grelha à moda da Fórmula 1, seguindo-se grupos de 20 ciclistas. Dan Martin chegou 28 segundos depois e Geraint Thomas foi terceiro a 47 segundos de Quintana.



Na classificação geral, Geraint Thomas (Sky) mantém a camisola amarela agora com vantagem de 1m59s sobre Tom Dumoulin (Team Sunweb) e 2m31s em relação a Chris Froome (Sky).



No dia em que o francês Sylvain Chavanel igualou o holandês Joop Zoetemelk com 365 dias de presença no Tour e em que se assinalavam dez anos sobre a primeira das suas três vitórias em etapas, os primeiros a procurarem evidência foram Tanel Kangert, Thomas De Gendt e Pierre Rolland, acabando Kangert por isolar-se. Após cinco km de subida, Edet alcançou o fugitivo, mas voltou a deixá-lo escapar-se e foi apanhado por Alaphilippe, Durasek e Herrada, trio que iria deixá-lo para trás.

No alto de Peyragudes (contagem de montanha de primeira categoria a 1.645 metros), Kangert passou em primeiro, mas após 25 km de prova, ganhou a companhia de Alaphilippe e Durasek. Entretanto, na descida de Val Louron, Peter Sagan sofreu uma queda, mas conseguiu recuperar. Durasek perdeu contacto com os parceiros da fuga a 28 km do fim.

Dez km depois, o duo da frente dispunha de um minuto de vantagem sobre um grupo com Fraile, Martínez, Valverde, Majka e Pelizotti. A dois minutos encontrava-se a Sky, mais três elementos da Movistar (Landa, Nairo Quintana e Soler) e mais alguns candidatos à vitória. Todos se preparavam para o grande desafio final que seria a subida ao Col du Portet, a uma altura de 2.215 metros.

Kangert libertou-se de Alaphilippe e ficou só na dianteira. Valverde, Majka e Martínez estavam a 40 segundos. Mais atrás, Soler atacou, mais tarde Dan Martin respondeu, Quintana também tentou a sorte - faltavam 14 km para a meta, era um teste à capacidade de resposta da Sky. Roglic quis escapar e, então, Froome ripostou. Geraint Thomas sofria, embora tivesse o apoio da equipa em peso, não perdendo Dumoulin de vista.

A subida deixava bem evidentes as máscaras de esforço dos ciclistas. A 12 km do final, Kangert tinha 1m36s de avanço sobre Quintana, Valverde e Majka, 1m47s sobre Froome e Roglic, 2m29s sobre o grupo do camisola amarela, comandado por Dumoulin. O esforço deste último levou à recolagem a Froome e Roglic e o o grupo do líder passou a ter nove elementos: Thomas, Froome, Bernal, Poels (Sky), Roglic, Kruijswijk (Jumbo), Bardet (AG2R), Dumoulin (Sunweb) e Landa (Movistar).

Kangert não resistiu à aproximação de Quintana e Majka, sendo alcançado a 8,5 km da chegada. Dan Martin estava a 20 segundos e procurava chegar à dianteira. Quando faltavam menos de 5 km para o fim, Quintana desembaraçou-se de Majka e tinha 1m15s sobre o grupo do camisola amarela, mas estava a mais de quatro minutos do topo da classificação geral. Bardet perdia contacto com os sete ciclistas que compunham o grupo de Geraint Thomas e Roglic voltava a desferir um ataque travado pela reação do camisola amarela, seguindo-se uma tentativa de Dumoulin com dificuldades claras de Froome, cujo segundo posto na geral passava a estar em risco. O candidato ao triunfo final perderia 1m36s para Quintana e cairia mesmo para terceiro, ultrapassado por Dumoulin.



Esta quinta-feira realiza-se a etapa 18, 171 km entre Trie-sur-Baïse e Pau. Para apoiar o luxemburguês Bob Jungels (Quick Step), nesta etapa e na de sexta-feira vai marcar presença na prova o ministro do Desporto do Grão-Ducado, Romain Schneider.



