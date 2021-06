O maratonista Francisco Lázaro foi encontrado sem sentidos ao quilómetro 30. Acabaria por morrer num hospital sueco.

Estocolmo 1912

Estreia de Portugal nos Jogos Olímpicos marcada pela tragédia

Depois de reunido consenso e selado o acordo entre a maioria das colectividades portuguesas e a Sociedade Promotora de Educação Física Nacional, que consideraram de saudável importância para o desporto da nação estar representado numa competição como os Jogos Olímpicos, com o prestígio de novo intacto graças ao sucesso das Olimpíadas de 1908. Londres está para o olimpismo como um volte-face precedido de "facelifting". Estaria a decisão tomada não fosse a velha maldição nacional: a verba para tornar esta adesão uma realidade era escassa e de meios logísticos também não estávamos propriamente abonados. Não seria por isso que a caravela não chegaria a bom porto. Com mais e menos dificuldades, Portugal foi o 13º país a integrar o Comité Olímpico Internacional, ainda presidido pelo inevitável barão de Coubertin. Tal não era possível sem antes se constituir o respectivo Comité Olímpico Português.



Em 1908, ano do regicídio (1 de Fevereiro) que matou o rei D. Carlos I e o príncipe herdeiro D. Luís Filipe, com estes a monarquia, decidiu-se realizar, com a pompa possível e a circunstância adequada, os Jogos Olímpicos de Portugal. Sem dúvida alguma, um evento com uma certa fragrância republicana, para aquilatar o pulso desportivo da nação. O ecletismo, porém, ficava-se pelas provas de atletismo e de ciclismo, sendo que a modalidade nacional em crescendo era o Tiro. Por ironia do destino, fora o rei D. Carlos I o seu grande impulsionador.

Reconstituir a formação do Comité Olímpico Português é como um puzzle sem muitas peças. A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) destruiu a maior parte da informação que existia acerca da criação do COP. Este organismo foi criado em Portugal em 1909, cerca de um ano após os Jogos Olímpicos de Londres. A sua génese é um pouco mais antiga e, "noblesse oblige", aristocrata. Em 1906 o barão de Coubertin, por indicação do próprio rei D. Carlos I, já havia nomeado o duque de Lencastre para integrar o Comité Olímpico Internacional. Em 1909 seriam oficialmente nomeados os primeiros dirigentes do COP. Seriam eles José Capelo Franco Frazão - conde de Penha Garcia -, Jaime Mauperrin dos Santos e João José Pontes de Campos, que viria a ser presidente do COP entre 1924 e 1956. Tudo a postos para a primeira presença portuguesa em Jogos Olímpicos: Estocolmo, 1912.

Se as Olimpíadas de Londres tinham sido as mais longas, em Estocolmo a sua duração foi de 24 dias. Estes JO foram verdadeiramente globais. Pela primeira vez se registou a presença de atletas de todos os continentes, 2054 no total, representando 28 países. Lá fomos, cantando e rindo, para Estocolmo, debutante país republicano, com a bandeira vermelha e verde, a desfilar perante uma das mais antigas monarquias do velho Continente. O próprio Gustavo V doou os terrenos do Zoo Real para que ali se construísse a aldeia olímpica onde o luxo não faltou.

Os organizadores suecos afastaram o rugby, mas incluiram o Pentatlo moderno como modalidade, na qual se destacaria um jovem tenente do exército americano, que mais tarde ficaria na História como general Patton. O grande herói destes JO seria outro americano: Jim Thorpe, índio Sioux, que venceu o Pentatlo e o Decatlo. Sua alteza, o rei Gustavo V, adjectivou-o como o "melhor atleta do mundo". Thorpe seria alvo de uma das maiores injustiças olímpicas. Um ano depois, foi desclassificado, alegadamente por antes ter sido jogador profissional de baseball. A verdade só foi reposta longos anos depois, após a sua morte.

Uma das grandes novidades destas Olimpíadas começava pelo fim: o "photo-finish". Coisa que toda a gente achava ser dispensável para a Maratona, na qual participava a grande esperança olímpica nacional: Francisco Lázaro, do Benfica, carpinteiro de profissão. Era dele o melhor tempo dos fundistas presentes. O nosso atleta não estava à espera que o Verão sueco fosse tão abrasador. Ao contrário da maior parte dos maratonistas dispensou o chapéu. E, para proteger-se do sol, resolveu untar o corpo com sebo. Uma decisão que se revelou fatal. A 10 km´s do fim, foi encontrado por elementos da delegação portuguesa, desmaiado e com sintomas de insolação. Lázaro faleceu um dia depois. Regressaria vestida de luto a comitiva portuguesa

