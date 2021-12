Estátua de Cristiano Ronaldo gera controvérsia na Índia

Estátua do português provocou a discórdia entre os residentes, alguns dos quais acusam as autoridades locais de honrarem a estrela de um país que outrora colonizou a região.

Goa

AFP Uma estátua do futebolista internacional português Cristiano Ronaldo foi inaugurada no sudoeste do estado indiano de Goa, provocando a discórdia entre os residentes, alguns dos quais acusam as autoridades locais de honrarem a estrela de um país que outrora colonizou a região.

Protestantes com bandeiras negras reuniram-se no local logo após a inauguração da estátua, esta semana, na cidade de Calangute.

Foto: Instagram / @michaellobo76

Portugal só concedeu a independência à região em 1961, após uma invasão do exército indiano e uma guerra de dois dias que pôs fim à ditadura militar lusitana.

O antigo futebolista internacional Micky Fernandes, do estado de Goa, classificou a escolha da estátua como "dolorosa" e lamentou o facto de recordar os "vestígios" do jugo português.

Foto: AFP

"Ronaldo é o melhor jogador do mundo, mas ainda assim devemos ter uma estátua de um jogador de Goa", disse Fernandes à AFP.

Michael Lobo, ministro regional e membro do partido governante Bharatiya Janata (BJP), justificou a escolha apontando para o desejo de levar os jovens a destacar-se, não só na Índia mas também internacionalmente.

"Todos os rapazes e raparigas que queiram tornar-se futebolistas profissionais serão inspirados por pessoas como Cristiano Ronaldo", defendeu Lobo. "Se seguires os teus sonhos com paixão, então poderás alcançar o teu objectivo. Foi isso que escrevemos na placa".

Os vestígios do domínio português são muito visíveis na região, na arquitetura local, no grande número de igrejas e no facto de muitos habitantes terem nomes de origem lusitana.

Ao contrário do resto da Índia, muitas pessoas no Estado preferem o futebol ao críquete, e muitas apoiam Portugal em competições internacionais como o Campeonato do Mundo.

"Eu também sou de Portugal, mas não podemos erguer uma estátua de um estrangeiro quando temos os nossos próprios jogadores", lamentou Fernandes.

