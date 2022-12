Fernando Santos confessou hoje que não gostou “mesmo nada” do desabafo de Cristiano Ronaldo quando foi substituído com a Coreia do Sul, na sexta-feira, mas assumiu que a questão está resolvida.

Mundial 2022

'Estás com uma pressa para me tirar'. Fernando Santos não gostou do desabafo

“Há dois momentos. Num primeiro, repito o que disse após o jogo, quando fui à ‘flash’ e, depois, à conferência de imprensa. No campo, não ouvi nada, porque ele estava muito longe. Ele estava a discutir com o jogador da Coreia. Num segundo momento, vi as imagens na televisão e não gostei [do que viu]. Não gostei mesmo nada”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa.



Fernando Santos, que falava aos jornalistas na antevisão da partida com a Suíça, dos oitavos de final do Mundial2022, marcada para terça-feira, reagiu assim quando instado a comentar a reação de Cristiano Ronaldo quando estava a sair de campo diante dos sul-coreanos, sendo que, nas imagens televisivas, se percebe que o capitão luso diz “estás com uma pressa para me tirar do campo”, dirigindo-se, claramente, ao banco da seleção.

Apesar de não ter gostado da atitude do avançado, o selecionador assegurou que o assunto foi resolvido “dentro de casa”.

“Estes assuntos resolvem-se e foi resolvido dentro de casa. Está resolvido, terminou. Agora é pensar no jogo de amanhã”, disse Fernando Santos, sem revelar se Ronaldo vai ser titular frente aos helvéticos: “A titularidade veremos amanhã [na terça-feira]. Só revelo a equipa aos jogadores já no estádio, no balneário. O assunto está terminado. Resolve-se sempre dentro de casa e todos estão disponíveis”.

Portugal e Suíça defrontam-se nos oitavos de final do Mundial2022, na terça-feira, a partir das 22:00 locais (19:00 em Lisboa), no Estádio de Lusail, num encontro que será dirigido pelo árbitro mexicano César Ramos.



