A partida diante dos lituanos, a sétima e penúltima da seleção nacional na fase de qualificação, está agendada para dia 14 de novembro

Estádio Algarve recebe jogo Portugal-Lituânia da qualificação para o Euro2020

A partida diante dos lituanos, a sétima e penúltima da seleção nacional na fase de qualificação, está agendada para dia 14 de novembro

O Estádio Algarve vai receber o encontro entre as seleções de Portugal e Lituânia, em novembro, relativo ao grupo B de apuramento para o Euro2020, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no seu site oficial.

Este será o 10.º jogo que a ‘equipa das quinas’ vai disputar no Estádio Algarve, onde somou seis vitórias e três empates nos nove encontros que ali realizou, sendo que o último ocorreu em setembro de 2018, num particular frente à Croácia (1-1).

Já a última partida oficial no recinto algarvio teve lugar em 13 de novembro de 2016, quando Portugal bateu a Letónia, por 4-1, no apuramento para o Campeonato do Mundo de 2018.

Nos outros dois jogos oficiais no Algarve, a formação lusa bateu por 6-1 o Luxemburgo, no apuramento para o Mundial2006, e venceu a Arménia, por 1-0, na fase de qualificação para o Euro2016.

A estreia de Portugal no Estádio Algarve aconteceu em fevereiro de 2004, a poucos meses do arranque do Euro2004, num particular com a Inglaterra, que terminou empatado 1-1, com golos de Pauleta e Ledley King.

A seleção nacional ocupa o quarto lugar do grupo B de qualificação para o Euro2020, com dois pontos, após ter empatado com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).

Lusa



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.