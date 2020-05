Cerca de 13 mil imagens de adeptos encheram parte das bancadas do estádio.

Espectadores de cartão substituem adeptos no Borussia Monchengladbach/ Bayer Leverkusen

Cerca de 13 mil imagens de adeptos encheram parte das bancadas do estádio.

Para acabar com a sensação de ter um estádio vazio, o Borussia Monchengladbach colocou cerca de 13.000 adeptos de cartão nas bancadas do estádio no derby contra o Bayer Leverkusen, jogado no sábado. "É fantástico, dá a impressão de que não se está sozinho no estádio", admitiu o treinador do Borussia, Marco Rose.

Ina Fassbender/AFP-Pool/dpa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Ina Fassbender/AFP-Pool/dpa A banner reading "For Borussia, against ghost matches" is pictured during the German first division Bundesliga football match Borussia Moenchengladbach v Bayer 04 Leverkusen on May 23, 2020 in Moenchengladbach, western Germany. (Photo by Ina FASSBENDER / various sources / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO AFP A banner reading "For Borussia, against ghost matches" is pictured during the German first division Bundesliga football match Borussia Moenchengladbach v Bayer 04 Leverkusen on May 23, 2020 in Moenchengladbach, western Germany. (Photo by INA FASSBENDER / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO AFP

Cada adepto pagou 18 euros para ter a sua imagem nas bancadas.



