O espanhol Maverick Viñales (Yamaha) deu hoje a primeira vitória do ano à Yamaha no Mundial de MotoGP. Em Moto2, o português Miguel Oliveira foi 11º e recuperou um ponto na luta pelo título com Francesco Bagnaia.

Desporto 2 min.

Espanhol Maverick Vinãles vence MotoGP da Austrália

O espanhol Maverick Viñales (Yamaha) deu hoje a primeira vitória do ano à Yamaha no Mundial de MotoGP. Em Moto2, o português Miguel Oliveira foi 11º e recuperou um ponto na luta pelo título com Francesco Bagnaia.

O espanhol venceu o GP da Austrália, em Phillip Island, marcado pelo incidente entre o francês Johann Zarco e o espanhol Marc Márquez, que ficou com a sua Honda bastante danificada depois de ter sido abalroado pela Yamaha do piloto gaulês.

"Apanhei o cone de ar do Márquez e não consegui travar a tempo. Felizmente fiquei na relva enquanto fui deslizando pelo chão, o que me ajudou a proteger o corpo", explicou Zarco. Márquez também considerou que foi "um incidente de corrida" e afastou qualquer possibilidade de fazer queixa de Johann Zarco. "Sinto-me com sorte pois fiquei muito perto de cair. O mais importante é que estamos os dois bem", sublinhou o piloto da Honda, que se sagrou pentacampeão de MotoGP na ronda anterior, no Japão.

Como o espanhol Dani Pedrosa também abandonou devido a queda, este foi o primeiro pódio sem uma Honda desde o GP de Itália deste ano, na sexta ronda do campeonato.

O triunfo de Viñales foi especialmente festejado pelos homens da Yamaha, que quebraram o mais longo jejum da marca dos três diapasões, com 26 corridas sem um único triunfo. O próprio piloto espanhol não conhecia o sabor da vitória desde o GP de França de 2017, há 29 corridas.

Miguel Oliveira em dificuldades

Entretanto, em Moto2, o português Miguel Oliveira foi 11º, um lugar à frente de Francesco Bagnaia, líder do Mundial da categoria, algo que lhe permitiu recuperar um ponto na luta pelo título. "Este era um fim de semana em que as expectativas eram elevadas, depois do resultado do ano passado. Mas nunca me senti confortável pelo que fizemos algumas alterações para tentar melhorar. Contudo, fizeram-me perder um pouco de confiança na mota, sobretudo com o trem dianteiro. É uma pena que não tenhamos conseguido tirar partido desta oportunidade de reduzir a diferença para o líder em mais pontos, mas temos de manter a cabeça levantada e concentrarmo-nos na Malásia, uma prova onde estivemos muito bem no ano passado", indicou.

Oliveira está a 36 pontos de Bagnaia e terá de recuperar 12 pontos na próxima etapa para discutir o título com o italiano na última prova do Mundial de Moto2, agendada para Valência, a 18 de novembro.

O campeonato prossegue no próximo fim de semana, com o GP da Malásia, em Sepang, para a 18.ª e penúltima ronda.



Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.