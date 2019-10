A Escola de Futebol do Benfica no Luxemburgo organiza um campo de treinos nas férias de 'Toussaint', de 28 de outubro a 1 de novembro.

Escola do Benfica organiza campo de treinos em Diekirch

O evento realiza-se no Parc des Sports, em Diekirch, com os treinos a realizarem-se durante as manhãs, entre as 9h e as 13 horas.



As crianças inscritas neste campo de férias poderão descobrir os métodos de treino do SL Benfica e receber uma formação de qualidade.

Para inscrições ou mais mais informações, os interessados poderão enviar um e-mail para benficafussballschoul@gmail.com, através do telemóvel 621394158 ou se preencher diretamente a ficha de inscrição em https://drive.google.com/…/1LmZ_y9Y9dD-68Gff9Luav41a8…/view…

