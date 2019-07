O novo projeto dos encarnados no Grão-Ducado, anunciado há alguns anos, vai tornar-se realidade dentro de dois meses e terá a colaboração do RM Hamm Benfica, que acolherá a escola nas suas instalações, na capital.

Escola de futebol do SL Benfica no Luxemburgo arranca em Setembro

O novo projeto dos encarnados no Grão-Ducado, anunciado há alguns anos, vai tornar-se realidade dentro de dois meses e terá a colaboração do RM Hamm Benfica, que acolherá a escola nas suas instalações, na capital.

O Sport Lisboa e Benfica vai abrir uma escola de futebol no Grão-Ducado no próximo mês de setembro. A garantia foi dada ao Contacto pelo coordenador da rede de escolas do Benfica, Miguel Reis, que esteve no Luxemburgo acompanhado por Davide Gomes, gestor de projetos das escolas do clube da Luz. Ambos vieram conhecer e avaliar as instalações do seu parceiro de projeto, o RM Hamm Benfica, que vai acolher a futura academia nas suas instalações num dos bairros da capital.

“Viemos ao Luxemburgo para conhecer o clube em si e também os treinadores com quem vamos colaborar e dar formação específica. Há quase dois anos que trabalhamos neste projeto e em virtude dos avanços observados entendemos que agora estão reunidas as condições para avançarmos, inicialmente com o campus de férias que constituirá uma primeira experiência, e depois, em setembro, com a escola de futebol porpriamente dita”, precisa Miguel Reis.

O coordenador da rede de escolas do Benfica adiantou ainda que “inicialmente vão deslocar-se dois treinadores do Benfica ao Luxemburgo para trabalhar segundo a metodologia própria de treino que é característica ao nosso clube e que tão bons resultados tem dado nos últimos anos. Vamos replicar fielmente a forma de trabalhar em Portugal para que os jovens aqui possam treinar exatamente da mesma forma que fazem as outras nossas escolas“, precisou.

Para David Gomes, gestor de projetos das escolas do Benfica, “a forte componente de portugueses residente no país e o grande número de benfiquistas é já por si uma razão para apostarmos neste projeto inovador e diferenciado. Sabemos que existe alguma qualidade por parte dos jogadores de uma forma geral que merece ser trabalhada e orientada para serem aproveitados da melhor forma pelo clube”, sublinha.

Toni Costa, diretor desportivo do Benfica, regozijou-se pela presença dos resposáveis encarnados e precisou que “este é um sonho que acalentamos há muito tempo e que se vai tornar realidade muito em breve. Conhecemos o potencial de existe no Luxemburgo e acreditamos no sucesso deste projeto. Trabalhar como um clube de projeção mundial como o Sport Lisboa e Benfica é motivo de regozijo e grande satisfação para o Hamm Benfica e todos os benfiquistas no país”, concluiu.

A nova escola do Benfica está aberta a todas crianças entre os 3 e os 16 anos, com ou sem clube. As inscrições podem ser feitas na sede do Hamm Benfica, via Facebook ou através do telefone 621 186 583.

O Benfica conta atualmente com 53 escolas de futebol, 40 em Portugal e dez no estrangeiro, envolvendo cerca de 500 postos de trabalho entre a estrutura do Benfica e os seus parceiros.

Campus de Fériasde 15 a 19 de junho

O Sport Lisboa e Benfica e o Hamm Benfica organizam pela primeira vez um campus de férias de futebol no Luxemburgo, para crianças até aos 16 anos, entre os dias 15 e 19 de julho, em Hamm.

Para este campus, o SL Benfica vai enviar de Portugal um coordenador técnico e um treinador da formação que vão ser apoiados por uma equipa de treinadores do RM Hamm Benfica durante o evento.

