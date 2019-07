O Benfica vai enviar de Portugal dois técnicos permanentes para o trabalho conjunto com o clube de Hamm.

Escola de futebol do Benfica vai arrancar em setembro em Hamm

Henrique DE BURGO O Benfica vai enviar de Portugal dois técnicos permanentes para o trabalho conjunto com o clube de Hamm.

O projeto de criação de uma escola do Benfica no Luxemburgo, anunciado desde 2007, vai tornar-se realidade no mês de setembro deste ano.

A garantia foi dada à Rádio Latina pelo coordenador da rede de escolas do Benfica, Miguel Reis, que está até hoje no Luxemburgo, acompanhado pelo gestor de projetos das escolas do clube da luz, para conhecer as instalações do seu parceiro, Hamm Benfica, que vai acolher a futura academia nas suas instalações.



O Benfica vai enviar dois técnicos permanentes de Lisboa para a futura escola em Hamm. A ideia, segundo o gestor de projetos das escolas do Benfica, Davide Gomes, passa por fazer no Luxemburgo aquilo que já se pratica em Portugal.





Nuno Gomes ao CONTACTO: Benfica pode vir a abrir escola de futebol no Luxemburgo O Sport Lisboa e Benfica pode vir a abrir uma escola de futebol no Luxemburgo. Quem o disse foi nuno Gomes, ex-jogador do clube da Luz e actual responsável pela formação no centro do Seixal, durante a inauguração da Casa do Benfica no Grão-Ducado. O presidente das "águias", Luís Filipe Vieira, também fez parte dos convidados de honra da cerimónia que decorreu em Neudorf, este sábado.

A nova escola do Benfica está aberta a todas crianças entre os 3 e os 16 anos, com ou sem clube. As inscrições podem ser feitas na sede do Hamm Benfica, via Facebook ou através do telefone 621 186 583.

O Benfica conta atualmente com 53 escolas de futebol, 40 em Portugal e dez no estrangeiro, envolvendo cerca de 500 postos de trabalho entre a estrutura do Benfica e os seus parceiros.

O Luxemburgo vai receber então, a partir de setembro, a 11ª academia do Benfica no estrangeiro.