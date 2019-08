As exceções são as competições e treinos agendados durante as obras.

Esch-sur-Alzette. Estádio Emile Mayrisch fechado ao público

O estádio Emile Mayrisch, em Esch-sur-Alzette, vai estar fechado ao público entre os dias 26 de agosto e 23 de setembro. Em causa estão as obras na bancada central, que vai ser renovada e posta em conformidade com as normas de segurança em vigor.

De acordo com a administração comunal de Esch, o recinto do estádio fica fechado às atividades públicas, incluindo a pista de atletismo e as instalações desportivas e sanitárias, com o objetivo de garantir o “bom andamento das obras”.

Foto: Fern Konnen

A exceção são os treinos de atletismo e de futebol da equipa do Fola, agendados depois das 17h.

Os jogos e as outras competições previstas durante este período de obras vão "desenrolar normalmente", refere a administração comunal em comunicado.

Depois desta fase inicial dos trabalhos, até 23 de setembro, segue uma segunda fase com duração de seis meses, mas sem repercussões no acesso ao estádio.

