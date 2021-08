As cenas tórridas entre os jogadores do SK Brann, de Bergen, e sete mulheres no estádio do clube, com álcool e drogas, estão a chocar os adeptos. Uma das mulheres fez queixa por agressão sexual.

Noruega. 12 futebolistas fazem festa de sexo no estádio e são apanhados pelas câmaras

Paula SANTOS FERREIRA As cenas tórridas entre os jogadores do SK Brann, de Bergen, e sete mulheres no estádio do clube, com álcool e drogas, estão a chocar os adeptos. Uma das mulheres fez queixa por agressão sexual.

Está instalado o escândalo no futebol norueguês com a orgia secreta dos jogadores do clube SK Brann, da cidade de Bergen, em último lugar na primeira liga, que além de atitudes impróprias no próprio estádio inclui ainda suspeitas de agressão sexual.



Após o treino de dia 13 de agosto, 12 jogadores foram jantar seguindo depois para uma discoteca onde terão conhecido sete mulheres. Ofereceram-lhes boleia para casa, já de madrugada e a meio do caminho pararam no seu estádio, o Brann Stadion. E ali decidiram continuar a festa, como conta o jornal local Bergens Tindede, que deu a notícia em primeira mão, citado pelo jornal britânico The Sun.

Para que não houvesse provas, todos deixaram os telemóveis à entrada, e mais seguros terão feito sexo nos balneários e até no relvado, prolongando-se a animação até às 05h00 da manhã. Só que se esqueceram das câmaras de vigilância que se encontram sempre ligadas, e estas captaram tudo.

A festa secreta veio a público, e como se não bastasse, uma das convidadas fez queixa na polícia contra um dos jogadores por agressão sexual. O jogador em questão negou todas as acusações quando questionado pela polícia. Sobre essa noite correm também rumores de muito álcool e drogas entre os jogadores.

Clube promete agir

O clube não revela o nome dos 12 jogadores que estiveram envolvidos, até porque, como explicou devido ao grande número de futebolistas em questão, se os suspendesse a todos, deixaria a equipa sem a maioria das suas estrelas principais, escreve o jornal local. O SK Brann promete tomar medidas sérias e pede desculpas aos adeptos.

“A polícia iniciou uma investigação na sexta-feira para verificar se houve alguma infração criminal. O clube está a cooperar totalmente para descobrir “, declarou a direção do SK Brann num comunicado no seu site. "Percebemos que há rumores sobre o uso de drogas ilegais, por isso, vamos também testar os jogadores ", acrescentou Vilbeke Johannesen, diretor geral do Brann, citado pelo The Telegraph, edição holandesa.

Também o capitão da equipa Daniel Pedersen não confirma quais os colegas que estiveram na festa, nem se ele próprio esteve presente.

"Agora só temos que pedir desculpas pelo que aconteceu”. E acrescentou: “É a primeira vez na minha carreira que passo por uma situação destas”.

Códigos de estádio alterados

Também o treinador Eirik Horneland se mostrou furioso. "É um momento terrivelmente difícil, e a situação irrita-me muito”, confessou considerando o comportamento dos seus jogadores “muito imprudente”, sobretudo, quando a equipa está em último lugar no campeonato. Contudo, Horneland declarou que esta não é a primeira festa do género a acontecer no estádio: “Também houve uma festa deste género no início deste ano”.

Por isso, o clube vai mudar os códigos do sistema de alarme e reforçar as medidas de segurança para evitar novas tentações por parte dos jogadores de fazerem dos balneários e estádio um local de festas de sexo.

"Estou extremamente desapontado que alguns respeitem tão pouco as regras e o que esperamos dos jogadores deste clube”, vincou o treinador sublinhando que “teremos anos de trabalho pela frente para reverter o que aconteceu agora”.

“Somos um grande clube do qual as pessoas devem se orgulhar. Hoje provavelmente temos quase zero de confiança”, vincou Horneland. De facto, os adeptos já fizeram questão de mostrar o seu desapontamento com a equipa.

Adeptos furiosos

Domingo passado o SK Brann defrontou um adversário importante e o escândalo explodiu nas vésperas da partida. Os adeptos condenaram o sucedido de várias formas: colocaram uma faixa numa parede do estádio a dizer “Scum” (escumalha), e outras com inscrições “SK Shame” (vergonha) e “respect your club” (respeita o teu clube) penduradas dentro do estádio durante o jogo de domingo e dirigidas aos jogadores.

Também durante boa parte da primeira hora da importante partida contra o clube de Sandefjord, os adeptos permaneceram em silêncio, e mal festejaram o primeiro golo.

No meio de todo este mal-estar a equipa ganhou 3-2, mas a investigação policial vai continuar.

