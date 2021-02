Lusodescendente de 24 anos já foi internacional pelo Luxemburgo por duas vezes.

Eric Veiga, do Vilafranquense, chamado aos "leões vermelhos"

O defesa Eric Veiga, que alinha no Vilafranquense, da II Liga portuguesa de futebol, está entre os convocados da seleção do Luxemburgo para uma tripla jornada, que inclui um jogo com Portugal.

Segundo informou o clube numa rede social, o defesa lateral esquerdo foi chamado para a tripla jornada que se realiza nos próximos dias 24, 27 e 30 de março.

A seleção do Luxemburgo defronta em jogo amigável o Qatar, em 24 de março, e nos dias 27 e 30 do mesmo mês jogam a qualificação para o Mundial de 2022, frente à Irlanda e à seleção portuguesa, respetivamente. Soube-se recentemente que o encontro com a seleção das 'quinas' não será no novo estádio do Grão-Ducado como estava planeado.

Eric Veiga, de 24 anos, já foi internacional pelo Luxemburgo por duas vezes. Depois de alinhar no Desportivo das Aves, Eric Veiga, mudou-se esta temporada para o Vilafranquense.

