Os momentos de tensão aconteceram após o final do encontro da FA Cupa entre o Norwich e a equipa londrina.

Desporto 1

Eric Dier tenta agredir adepto após eliminação do Tottenham

Redação Os momentos de tensão aconteceram após o final do encontro da FA Cupa entre o Norwich e a equipa londrina.

No final do jogo entre o Tottenham e o Norwich, que resultou na eliminação dos Spurs da FA Cup (Taça de Inglaterra) nas grandes penalidades, o defesa Eric Dier subiu uma das bancadas do estádio e esteve perto de agredir um adepto do seu clube.

Alegadamente, este adepto insultou o irmão mais novo de Dier, que se encontrava nas bancadas. Apenas a intervenção das forças de segurança impediram a fúria do internacional inglês, formado no Sporting.

O português, José Mourinho, treinador da formação londrina, reagiu ao caso no final da partida e, apesar de não concordar com a reação do seu atleta, deixou um recado ao adepto do Tottenham envolvido na polémica: "O jogo foi uma fantástica demonstração daquilo que é a Taça de Inglaterra. O Dier fez o que os profissionais não podem fazer, mas quando alguém te insulta a ti e a tua família está envolvida, especialmente o teu irmão mais novo, é complicado não reagir. Como profissionais, não podemos fazer o que ele fez", disse o técnico português.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.